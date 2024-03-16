به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سناتور دموکرات ایالت مریلند آمریکا از رویکرد منفعل کاخ سفید در قبال رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

«کریس وان هولن» نماینده دموکرات ایالت مریلند در سنای آمریکا روز شنبه اعلام کرد که بی اعتنایی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا، این کشور را عاجز و ناتوان نشان می دهد.

نماینده دموکرات ایالت مریلند تاکید کرد که دولت بایدن باید روش‌ها و ابزارهای دیگری را به شکلی موثر برای عملی کردن هشدارهای خود به رژیم صهیونیستی به کار بگیرد.

وان هولن پیشتر هم گفته بود: راست‌گرایان افراطی رهبری کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را به عهده گرفته‌اند و این برای ما و فلسطینی‌ها اتفاق بدی است. این سناتور آمریکایی افزود: ما شاهد هستیم که نتانیاهو، بایدن را نادیده می‌گیرد و به سخنان افراطی‌ترین اعضای کابینه‌اش گوش می‌دهد.

رییس جمهور آمریکا، که دولت وی حامی اصلی رژیم صهیونیستی در جنایت غزه است، پیشتر به نتانیاهو هشدار داده بود با اقدامات خود به این رژیم آسیب می زند. بایدن پیشتر گفته بود هیچ خط قرمزی در حمایت از رژیم اشغالگر ندارد و کمک های تسلیحاتی به تل آویو متوقف نخواهد شد.