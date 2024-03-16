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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

طبق اعلام منابع حقوق بشری؛

سوء تغذیه در غزه جولان می‌دهد

سوء تغذیه در غزه جولان می‌دهد

سازمان های حقوق بشری به شدت درباره اوضاع اسفناک در غزه به ویژه کودکان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که از سه کودک زیر دو سال در شمال غزه یک کودک از سو تغذیه رنج می‌برد.

آنروا بیان کرد: سو تغذیه به سرعت در میان کودکان در غزه در حال گسترش است و به سطح بی سابقه‌ای در غزه رسیده است. گرسنگی در افق به چشم می‌خورد.

همزمان صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند: اوضاع انسانی در غزه به سطح فاجعه باری رسیده است. ساکنان غزه به شدت در معرض اهانت قرار دارند و اوضاع آنان دردناک است. بحران غذایی به شدت در حال گسترش است و اوضاع به وضع خطرناکی رسیده است.

از سوی دیگر دفتر اطلاع رسانی غزه اعلام کرد: دشمن صهیونیست شب گذشته بیش از ۱۲ منزل را در النصیرات هدف قرار داد. ما دولت آمریکا و جامعه جهانی و دشمن صهیونیست را مسئول کامل کشتار علیه غیرنظامیان در غزه می‌دانیم.

کد مطلب 6056455

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