به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که از سه کودک زیر دو سال در شمال غزه یک کودک از سو تغذیه رنج می‌برد.

آنروا بیان کرد: سو تغذیه به سرعت در میان کودکان در غزه در حال گسترش است و به سطح بی سابقه‌ای در غزه رسیده است. گرسنگی در افق به چشم می‌خورد.

همزمان صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند: اوضاع انسانی در غزه به سطح فاجعه باری رسیده است. ساکنان غزه به شدت در معرض اهانت قرار دارند و اوضاع آنان دردناک است. بحران غذایی به شدت در حال گسترش است و اوضاع به وضع خطرناکی رسیده است.

از سوی دیگر دفتر اطلاع رسانی غزه اعلام کرد: دشمن صهیونیست شب گذشته بیش از ۱۲ منزل را در النصیرات هدف قرار داد. ما دولت آمریکا و جامعه جهانی و دشمن صهیونیست را مسئول کامل کشتار علیه غیرنظامیان در غزه می‌دانیم.