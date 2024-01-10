به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که تلاش‌های آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا برای توجیه کشتار و نسل‌کشی مردم غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی مشارکت دولت آمریکا در این جنایات را نشان می دهد.

در بیانیه حماس آمده است: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس مغالطه‌ها و روایات گمراه کننده وزیر خارجه آمریکا پس از گذشت ۹۶ روز از جنگ و حملات وحشیانه به غزه تحت حمایت کامل دولت جو بایدن را شدیداً محکوم می‌کنیم.

این بیانیه در ادامه تأکید می‌کند که «تلاش‌های بلینکن برای توجیه کشتار جمعی مردم غزه به دست ارتش تروریست اسراییل با ادعای حضور مبارزان مقاومت در بین غیرنظامیان، تلاشی بی‌نتیجه برای محو آثار جنایات اشغالگران صهیونیست در حق زنان، کودکان و افراد سالخورده در غزه است که تا این لحظه ۳۰ هزار نفر به خاک و خون کشیده شدند و این بیانگر اوج مداخله آمریکا در این جنایات و نقض صریح تمامی قوانین بین‌المللی توسط ارتش صهیونیستی است.»