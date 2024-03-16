شمار شهیدان کرانه باختری از ۷ اکتبر به ۴۳۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار شهیدان کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین تاکید کرد که شمار شهیدان کرانه باختری از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۴۳۵ نفر رسیده است.

خبرگزاری رسمی فلسطین اعلام کرد که امام جماعت مسجدی در شهرک قدیمی الخلیل که در گورستان این شهر حضور داشته بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسیده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از بازداشت ۲ نفر در جریان گریختن از محل عملیات ضدصهیونیستی امروز در منطقه «الطیره» با یک خودرو خبر داد.

همچنین این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که این ۲ فرد به شدت زخمی شده‌اند.

علاوه بر این گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) در کرانه باختری مسؤولیت عملیات روز پنج‌شنبه در شمال شهر «الخلیل» را به عهده گرفت.

گردان‌های قدس اعلام کرد: مبارزان ما روز پنجشنبه عملیات تیراندازی به شهرک «گوش عصیون» در شمال شهر الخلیل اشغالی را به انجام رساندند و در سلامت کامل بازگشتند.