اسپیس ایکس جاسوس سازمان های اطلاعاتی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این امر نشان دهنده عمیق تر شدن روابط شرکت فضایی ایلان ماسک و آژانس های امنیت ملی کشور مذکور است. واحد استارشیلد اسپیس ایکس شبکه ماهواره ای مذکور را براساس قراردادی ۱.۸ میلیارد دلاری که در ۲۰۲۱ میلادی با دفتر شناسایی ملی (NRO)امضا کرده، می سازد. NRO یک آژانس اطلاعاتی است که ماهواره های جاسوسی را مدیریت می کند.

برنامه های شرکت ها حاکی از میزان نفوذ اسپیس ایکس در پروژه های اطلاعاتی و نظامی آمریکا و همچنین نشان دهنده سرمایه گذاری عمیق پنتاگون در سیستم های ماهواره ای عظیم در مدار زمین است تا به این ترتیب از نیروهای خود پشتیبانی کند.

به گفته منابع آگاه از امر اگر برنامه موفقیت آمیز باشد، توانایی دولت و ارتش آمریکا برای رصد تهدیدهای احتمالی در هر نقطه از جهان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. این قرارداد نشان دهنده اعتماد روزافزون سازمان های اطلاعاتی به شرکتی است که چالش های صاحب آن با دولت بایدن بر سر اینترنت ماهواره ای استارلینک در اوکراین جنجال آفرین شد.

نشریه وال استریت ژورنال در فوریه از یک قرارداد محرمانه ۱.۸ میلیارد دلاری با شرکت استارشیلد خبر داده بود.

اما این نخستین باری است که رویترز از قرارداد اسپیس ایکس برای یک شبکه جاسوسی قدرتمند و جدید با صدها ماهواره مجهز به قابلیت تصویربرداری از زمین خبر می دهد که می توانند در مدار پایین زمین فعالیت کنند. البته هنوز مشخص نیست شبکه ماهواره ای جدید چه زمان فعال می شود و چه شرکت های دیگری در این پروژه همکاری می کنند.

سازمان NRO در بیانیه ای ماموریت خود برای توسعه سیستم ماهواره ای پیچیده و همکاری با سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات تحقیقاتی و کشورهای دیگر را تایید کرد اما از اظهار نظر درباره میزان فعالیت اسپیس ایکس خودداری کرد.