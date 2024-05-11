ابداع وسیله نقلیه آب و خاک برای ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پس از جنگ جهانی دوم جنگ در دریا به پدیده ای غیر معمول تبدیل شد، با این وجود تنش های ژئوپلتیکی و تهدیدهای دریایی همچنان ادامه دارند و همین امر به توسعه تجهیزات جنگی دریایی منجر شده است.

یکی از جدیدترین تلاش ها در این زمینه طراحی وسیله نقلیه آب و خاکی شرکت Textron Systems برای نیروی دریایی آمریکا است. این شرکت که برای توسعه فناوری و سرویس های دفاعی، دولتی و هوافضایی شهرت دارد، اکنون مشغول توسعه وسیله حمل و نقل آب و خاک Textron Systems یاSECAT است که به طور خاص برای ماموریت های لجستیکی دریایی به کار می رود.

این وسیله نقلیه آب و خاک می تواند ۵۰ تن بار را حمل کند و با سرعت ۵۰ گره دریایی روی امواج و در عمق ۱.۲ متری آب مسافت ۵۰۰ مایل دریایی حرکت کند. به عبارت دیگر این ابزار می تواند در آب های کم عمق با سرعت بالا مانورهایی انجام دهد. در بیانیه شرکت آمده است: با توجه به آنکه نیروی دریایی آمریکا طیف وسیع و متنوعی از ماموریت های آب وخاکی در سراسر جهان انجام می دهد، طراحی SECAT قابلیت حرکت با سرعت بالا، طی مسافت طولانی و حمل ونقل بار و پرسنل را در خشکی و دریا فراهم می کند.

وسیله نقلیه مذکور می تواند بدون نیاز به اسکله، جرثقیل یا سایر تجهیزات بارگذاری، بار را در سواحل توسعه نیافته فرود آورد.

SECAT می تواند معادل ۲۱ وسیله نقلیه شناسایی پیشرفته را تا برد چشمگیر 500 مایل دریایی ( 926 کیلومتر)با حداکثر سرعت در دریاهای آزاد یا 2000 مایل دریایی ( 3700 کیلومتر) با سرعت 20 گره (37 کیلومتر بر ساعت) حمل کند.

این ابزار یک وسیله حمل ونقل ارتباطی آب و خاک پیشرفته و مناسب پشتیبانی از ماموریت های لوجستیکی چالش برانگیز است.SECAT با سرعت، برد و قابلیت حمل بار خارق العاده پشتیبانی مورد نیاز برای ماموریت های گفته شده را فراهم می کند.