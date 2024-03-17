فعالیت ۱۴۴ پایگاه اطلاع رسانی و راهنمای سفر در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی پیش از ظهر یکشنبه از آمادگی استان تهران برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی مناطق گردشگری تهران ۱۴۴ پ ای گاه اطلاع رسانی شامل پایگاه‌های شهرداری‌ها و اورژانس و… و راهنمای سفر تحت نظارت گردشگری در مناطق عبوری مسافران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر با ۱۷ پ ای گاه ثابت بین شهری، ۸ پایگاه موقت بین شهری، پنج پ ای گاه موقت توانا (خواهران)، و یک پایگاه موقت هوایی، سه پ ای گاه ثابت امداد و نجات کوهستان، یک پایگاه مرکز کنترل عملیات، ۲۲ مرکز کشیک پاسخگویی اضطرار با فعالیت هفت هزار و ۱۴۰ نفر کار خود را از ۲۴ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه ادامه می‌دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران بیان کرد: ۲۹۹پ ای گاه اورژانس، ۴۴ پایگاه جاده‌ای دو پ ای گاه هوایی با سه هزار و ۱۰۰ نیروی متخصص نیز کار خود را تا آغاز و تا اتمام سفرهای نوروزی فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: ۴۰۰ نفر نیروی راهداری استان در کنار دیگر نیروهای فعال ویژه ایام نوروز با در اختیار داشتن ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات اقدام به خدمات رسانی می‌کنند.

غراوی با اشاره به اهمیت حضور نیروهای پلیس در جاده‌ها و مناطق شهری تاکید کرد: ۱۶۵ نیروی پلیس در پلیس راه غرب در قالب چهار پ ای گاه ثابت و یک پایگاه سیار و ۳۵ خودرو در کنار ۱۵۰ نیروی پلیس راه شرق استان با ۳۰ تیم گشت و هشت پ ای گاه ثابت و همراهی ۱۹۰ نیروی پلیس راه فاتب با ۴۰ تیم گشت، هشت پ ای گاه ثابت و نه پ ای گاه موقت کار خود را تا اتمام تعطیلات در محل‌های مشخص ادامه خواهند داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پنج پا یگاه امداد خودرو در قالب ۳۵۰ تیم، ایران خودرو با فعالیت ۴۷۳ ناوگان سیار و هفت پ ای گاه ثابت و سایپا با ۳۰۰و احد سیار و ۱۰ پ ای گاه ثابت کار خود را از ۲۴ اسفندماه تا ۱۵ فروردین همپای دیگر عوامل ادامه می‌دهند.