به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عراق، مقامهای دولت عراق روز دوشنبه از رایزنی با مدیرکل آژانس برای ساخت و راه اندازی راکتور هستهای با هدف تأمین برق کشور خبر دادند.
دفتر ریاست جمهوری عراق روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در جریان دیدار امروز خود با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی از قصد این کشور برای ساخت و راهاندازی راکتورهای هستهای با مقاصد صلح آمیز و تأمین برق خبر داد.
در این بیانیه آمده است که نخست وزیر عراق در گفتوگو با رافائل گروسی با اشاره به تلاشهای عراق در فراهم سازی زیرساختهای ضروری برای ساخت راکتور هستهای با هدف مقاصد صلح آمیز تاکید کرد که دولت عراق برای پیشبرد توسعه صنعت هستهای صلح آمیز و همکاری با آژانس برای تحقق آن ادامه خواهد داد.
السودانی در دیدار با گروسی تاکید کرد که عراق از نخستین کشورهایی بود که تلاش کرد به این آژانس بپیوندد و به معاهدات آن پایبند باشد و در راستای احداث راکتورهای هستهای برای اهداف صلح آمیز تلاش کرد چرا که معتقد است انرژی هستهای باید منبعی برای شکوفایی و نه برای توسعه سلاحهای کشنده باشد.
نخست وزیر عراق تمایل کشورش برای قرار دادن در جایگاه طبیعی خود در سطح بین المللی و تداوم فعالیت مسالمت آمیز در حوزه انرژی اتمی را ابراز داشت.
وی گفت که عراق خواستار کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی در وضع برنامهها و پروژههای مرتبط برای توسعه زمینههای فعالیتهای هستهای با اهداف صلح آمیز است.
گروسی از السودانی برای حضور در اجلاس انرژی هستهای که در ماه مارس در بروکسل برگزار میشود، دعوت کرد.
وی از همکاری عراق با این آژانس تقدیر و تاکید کرد که عراق از کشورهای پیشگام در همکاری با این آژانس است.
گروسی پایبندی آژانس بین المللی انرژی اتمی در همکاری با عراق در برنامهها و پروژههای صلح آمیزش در حوزه انرژی و از بین بردن شوری خاک و درمان بیماری و سایر حوزههای صلح آمیز را اعلام کرد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد که مشتاق است هیئت عراقی از مقر آژانس طی هفتههای آتی برای همکاری در راستای ایجاد نقشه راهی برای توسعه فعالیتهای عراق و ایجاد زیرساختها و دستیابی به فناوری هستهای در حوزههای صلح آمیز بازدید کند.
«نعیم العبودی» وزیر آموزش عراق پس از دیدار گروسی و نخست وزیر عراق، به خبرنگاران اعلام کرد که بغداد با مدیر کل آژانس در مورد چند پروژه در عراق، از جمله ساخت یک راکتور هستهای برای مقاصد صلح آمیز، گفتگو کرده است.
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