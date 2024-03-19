به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، «بیوار عبدالعزیز» مسوول روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل استان «دهوک» عراق از جاری‌شدن سیل در این منطقه خبر داد.

عبدالعزیز تاکید کرد: آب سیل وارد برخی خانه‌ها در حاشیه رودخانه «هشکرو» در مرکز شهر دهوک شده است. جاری‌شدن سیل درگذشت ۲ نفر را در پی داشته و بر اساس برآوردهای اولیه به آسیب‌دیدن بیش از ۳۰ خانه انجامیده است.

همچنین بر اساس ویدیویی که شبکه السومریه عراق منتشر کرد، سیل در دهوک چنان شدید بوده که برخی خودروها را با خود برده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز بیش‌تر استان‌های عراق شاهد بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در چندین منطقه از جمله استان‌های دهوک و اربیل بود.