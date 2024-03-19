  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

جان‌باختن ۲ نفر در سیل «دهوک» عراق+ فیلم

جان‌باختن ۲ نفر در سیل «دهوک» عراق+ فیلم

سازمان پدافند غیرعامل استان «دهوک» عراق اعلام کرد که بر اثر جاری‌شدن سیل در این منطقه ۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، «بیوار عبدالعزیز» مسوول روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل استان «دهوک» عراق از جاری‌شدن سیل در این منطقه خبر داد.

عبدالعزیز تاکید کرد: آب سیل وارد برخی خانه‌ها در حاشیه رودخانه «هشکرو» در مرکز شهر دهوک شده است. جاری‌شدن سیل درگذشت ۲ نفر را در پی داشته و بر اساس برآوردهای اولیه به آسیب‌دیدن بیش از ۳۰ خانه انجامیده است.

همچنین بر اساس ویدیویی که شبکه السومریه عراق منتشر کرد، سیل در دهوک چنان شدید بوده که برخی خودروها را با خود برده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز بیش‌تر استان‌های عراق شاهد بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در چندین منطقه از جمله استان‌های دهوک و اربیل بود.

کد مطلب 6058870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها