به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت که این نامه در پاسخ به مطالبی که در نشست اخیر شورای امنیت درباره یمن در ۱۴ مارس ۲۰۲۴ ذیل دستور کار وضعیت خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۵۷۶) تشکیل شد، تهیه شده است.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نامه تصریح کرد: متأسفانه در این نشست، نمایندگان ایالات متحده آمریکا و انگلیس بار دیگر با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کرده‌اند.

ایروانی تصریح کرد: تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس، آن‌ها را بهانه‌ای می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوته‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن به کار می‌برند.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: همچنین، جمهوری اسلامی ایران اشاره غیرموجه و ادعای غیرمستند علیه تهران در بیانیه قرائت شده توسط نماینده فرانسه در نشست فوق را رد می‌کند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: تهران از پاریس به‌عنوان عضو دائمی شورا می‌خواهد تا مسئولانه‌تر عمل کرده، و از برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کن.

او تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تجاوز نظامی مداوم و استفاده غیرقانونی از زور علیه یمن به دست به‌اصطلاح ائتلافی که توسط آمریکا رهبری می‌شود را محکوم می‌کند؛ تجاوزاتی که آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را نقض کرده و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می‌روند.

ایروانی تاکید کرد: استناد به دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توسط ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای توجیه اقدامات غیرقانونی‌شان، اقدامی گمراه‌کننده بوده و طبق قوانین بین‌المللی، فاقد مشروعیت است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۵ ژانویه و ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴- S/۲۰۲۴/۱۷۵) تصریح گردید، تهران همچنان به پایبندی خود به قطعنامه‌های ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد بوده، و هرگونه فعالیتی مغایر با قطعنامه‌های مزبور، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستم‌های تسلیحاتی، نداشته است.

سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد: علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک حمایت کرده و بر تعهد خود نسبت به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید می‌کند.