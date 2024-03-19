شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز صبح سه شنبه در آئین تجلیل از شهرداران شهرستان دیر با تبریک ماه رمضان و عید نوروز، اظهار داشت: شهرداران در خط مقدم کار و تلاش و زحمت قرار دارند.
فرماندار شهرستان دیر با تقدیر از تلاشهای شهرداران شهرستان، افزود: مدیران تمام توان خود را برای توسعه شهرستان در طبق اخلاص بگذارند.
وی بیان کرد: سال آینده با برنامهریزی صحیح و انرژی مضاعف منشأ خدمت برای شهرستان باشیم و در راستای خدمت به مردم گام برداریم.
باربرز ابراز کرد: با ظرفیتهای شهرستان و توانایی که در شما وجود دارد میتوانیم وضعیت شهرستان را بهبود بخشیم.
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