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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

بوشهر- در آیینی به مناسبت روز شهردار، از شهرداران دیر، بردستان، دوراهک، آبدان و بردخون شهرستان دیر توسط سپاه تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز صبح سه شنبه در آئین تجلیل از شهرداران شهرستان دیر با تبریک ماه رمضان و عید نوروز، اظهار داشت: شهرداران در خط مقدم کار و تلاش و زحمت قرار دارند.

فرماندار شهرستان دیر با تقدیر از تلاش‌های شهرداران شهرستان، افزود: مدیران تمام توان خود را برای توسعه شهرستان در طبق اخلاص بگذارند.

وی بیان کرد: سال آینده با برنامه‌ریزی صحیح و انرژی مضاعف منشأ خدمت برای شهرستان باشیم و در راستای خدمت به مردم گام برداریم.

باربرز ابراز کرد: با ظرفیت‌های شهرستان و توانایی که در شما وجود دارد می‌توانیم وضعیت شهرستان را بهبود بخشیم.

شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

شهرداران شهرستان دیر تجلیل شدند

کد مطلب 6058598

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