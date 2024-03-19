افتتاح بازارچه صنایع دستی در میدان مشاهیر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ سیدمحمدحسین حجازی در آئین افتتاح بازارچه صنایع دستی «تکوک» گفت: مشابه بازارچه صنایع دستی که امروز در میدان مشاهیر افتتاح شد هر جمعه به صورت منظم در کوشک باغ هنر با عنوان بازارچه صنایع دستی پروانه دایر است. یکی از محورهای اصلی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد پرداختن به صنایع دستی است چرا که این حوزه شاهد بیمهریهایی بوده است. از طرفی به مناسبت ایام نوروز و ماه مبارک رمضان توجه به حوزه صنایع دستی رونق بیشتری میگیرد.
وی افزود: منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد در چهار سال گذشته حامی صنایع دستی بوده است و امیدواریم چرخ اقتصاد صنایع دستی به فصل مشترکی برسد و شاهد رونق بیش از پیش این هنر صنعت باشیم.
مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور نیز در آئین افتتاحیه این بازارچه اعلام کرد: نوروز ۱۴۰۳ شاهد ۹۰۰۰ غرفه صنایع دستی در کشور خواهیم بود که با همکاری معاونتهای صنایع دستی استانها و نهادهای مختلف برگزار میشود. در کنار این تعداد شهرداریها و بقاع متبرکه نیز غرفههای فروش صنایع دستی ایجاد کردند. فکر میکنم امسال شاهد یک جهش فوقالعاده در ایجاد بازارچههای صنایع دستی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امسال شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی در بیلبوردهای شهری معرفی میشوند، افزود: در کنار بازارچهها امسال نیز صنایع دستی در المانهای شهری معرفی میشوند.
جلالی با اشاره به همگرایی و همجوشی بین نهادها در حوزه صنایع دستی افزود: این همگرایی در راستای سیاست تقویت توجه و گسترش بازار بوده است و طبق دستور معاون میراث فرهنگی تمام پایگاههای میراثی و موزهها موظفند پیوست صنایع دستی داشته باشند.
جلالی ادامه داد: یکی از الزامات پایگاههای فرهنگی و قطب گردشگری شهر تهران، صنایع دستی است و منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد به عنوان مرکز گردشگری، منظومهای از جذابیتهای بصری و شنیداری را با هم فراهم میکند و به عبارتی قلب ایران است چرا که شما هنر دست هنرمندان سراسر کشور را در چنین بازارچهای میبینید. اینجا میتواند ایران کوچک باشد و ما امیدواریم در مناطق و مراکز دیگر شهرداری چنین رویدادی اتفاق بیفتد.
معاون صنایع دستی اظهار امیدواری کرد: امسال نوروز و ماه مبارک رمضان که هر دو به صنایع دستی در سفرههای افطار و سحر، همچنین سفرههای نوروز متصل هستند، اتفاق مبارکی در رونق بازار صنایع دستی باشد.
رویداد توانمندسازی و بازارچه صنایع دستی «تکوک» با حضور ۳۶ غرفه صنایع دستی از جمله رشتههای خراطی چوب، نقاشی روی شیشه، سنگتراشی، فیروزه کوبی، پوشاک سنتی، حصیربافی و رودوزیهای سنتی از ساعت ۱۵ الی ۲۳ در میدان مشاهیر منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد دایر است و تا پایان تعطیلات ایام نوروز ادامه دارد.
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