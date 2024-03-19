بارش باران تا پایان هفته جاری در آذربایجان غربی تداوم دارد

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طبق نقشههای پیشبینی و پیشیابی بارندگیها که از ۲ روز گذشته در استان آغاز شده است تا پایان هفته جاری و روزهای ابتدایی سال جدید ادامه دارد.
مهدی صابری افزود: تا پایان هفته جاری احتمال بارش باران، برف، تگرگ و کاهش دید در ارتفاعات و مناطق سردسیر وجود دارد.
وی اظهار کرد: هوای ابری و مه آلود، وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در جنوب استان پدیده جوی مستقر در آذربایجان غربی تا پایان هفته است.
صابری اضافه کرد: دمای بیشینه پیش بینی شده برای مرکز استان در روز سه شنبه بین مثبت ۱۲ و پنج درجه سانتی گراد خواهد بود و دمای کمینه این شهرستان در روزهای آتی با ۲ درجه کاهش پیش بینی می شود.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲ سانتیمتر برف در شهرستان چالدران گزارش شد و بارش باران در اغلب نقاط استان ثبت شده است.
وی بیان کرد: بیشترین میزان بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان سردشت با ۴۶ میلیمتر و تخت سلیمان با ۳۹ میلیمتر گزارش شده است ضمن اینکه میزان بارندگی در ارومیه نیز هشت میلیمتر بود.
صابری با بیان اینکه محکم سازی بناها و سازه های نیمه کاره و بنرهای تبلیغاتی تا پایان فعالیت سامانه بارشی در استان لازم است، گفت: آمادگی دستگاه های اجرایی جهت آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و مواجهه با وزش باد شدید و کولاک مورد توجه باشد.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی نیز از موارد مهمی است که باید تدابیر مربوط با آنها بهکار بسته شود.
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