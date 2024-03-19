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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

وحیدی عنوان کرد؛

افزایش جرایم رانندگی از سال آینده

افزایش جرایم رانندگی از سال آینده

وزیر کشوربا اشاره به افزایش جرایم رانندگی از سال آینده گفت: فراجا به درستی برای کسانی که تخلف می‌کنند جرایم بیشتری پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور فراجا گفت: در سفرها ایمنی مورد تاکید است و با توجه به گزارشات چند روز گذشته و عدد جان‌باختگان آمار مورد تأسف و تأثر است و باید بیشتر مردم رعایت کنند و به دستورات پلیس توجه کنند.

وی افزود: پلیس با بهره‌گیری از همیاران پلیس باید در تمامی جاده‌ها حضور داشته باشد و مردم را نسبت به حوادث ترافیک توجیه کنند.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از گشت‌های پهپادی، جاده‌ای و شهری گفت: پلیس باید تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل سفرهای ایمن را ایجاد کند.

وحیدی با تاکید بر اینکه باید انضباط اجتماعی از سوی همگان رعایت شود گفت: رعایت هنجارهای اجتماعی با توجه به ماه مبارک رمضان بسیار مورد تاکید است و باید بسترها لازم در جهت رعایت هنجارهای این ماه مبارک توسط دستگاه‌ها ایجاد شود.

وزیر کشور با اشاره به افزایش جریمه‌های رانندگی سال آینده گفت: فراجا به درستی برای کسانی که تخلف می‌کنند جرایم بیشتری پیش بینی کرده است این در حالی است که تشویق هم برای رانندگان قانون مدار خواهیم داشت.

وی بیان داشت: رتبه‌بندی رانندگان ایده خوبی است که باید این ایده در دولت بررسی و مراحل آن چکش کاری شود و به یک دستورالعمل واحد برسیم.

وحیدی گفت: رقم جریمه‌های فعلی قطعاً بازدارنده نیست، جریمه باید بازدارندگی داشته باشد.

کد مطلب 6058724

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    نظرات

    • اکبر RU ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      20 1
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      کاش می فرمودند برای ایمنی جاده ها و ماشین ها چه کردند .همه جا باید ازجیب مردم‌مایه بگذارند .تکلیف مسئولین بی خیال
    • فرشید IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 0
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      دولت فقط کارش شده قیمت گذاری
    • ص IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      16 0
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      اول زیرساخت بعد اعمال جرایم بیشتر من مخالف بی قانونی هستم ولی ایا راههای ما ایمن هستن
    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      تقصیر اونی که فقط پول پراید داره چیه مگه اون دل نداره بره مسافرت حالا بنده خدا با پراید میره مسافرت بخاطر ماشین غیر ایمن که اتفاقی واسش میفته یا اینکه راههای کشور غیر استاندارد هست آمار تصادفات میره بالا بعد میگین مبلغ جریمه کمه و بازدارنده نیست اینکه همه جوره به نفع شماهاست که بگین ملت چه کنند؟؟؟
    • محمد IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      نه جاده ای درست حسابی داریم نه خودرو باکیفیت تمام تضادف هامال ماشین های بی کیفیت است آقایی که بلدید باجریمه صورت مسئله روپاک کنی..پاکش کن یه وقت درستش نکنی
    • بدیدبداف IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      6 0
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      بازدید از جیب مردم
    • ح IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      آقای وزیر نمیدانم طی این سالها یکبار با ماشین شخصی از جاده ها عبور کرده اید؟ جاده اراک قم پیچ بعد از امامزاده جعفر هر دو طرف جاده دو چاله وجود دارد ،جاده قم تهران که به اصطلاح بزرگراه می باشد افتضاح ، و خیلی جاده های دیگر ،تهران مشهد و... آیا دولت قصد دارد با اخذ جریمه و مالیات حکومت داری کند.
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      برو جاده هایت را درست کن به فکر جریمه نباش وجود پلیس راهور در جادها باعث تصادف و سرکیسه کردن مرم هستند اصلا نگران جان مردم نیستند به فکر پر کردن خزانه دولت هستند
    • ایرانی IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      به گفته مسئول مربوطه جرایم رانندگی پنج تا شش برابر خواهد شد.!!!!!بفرمایید این پول کجا خرج می‌شود ؟
    • فرهنگی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه جریمه ها شده منبع درآمد برای اختلاسگران. اگر هدف تان کاهش جرایم رانندگی است بیایید افرادی که مرتکب جرم می شوند در مرتبه اول و دوم تذکر دهید ودر صورت تکرار گواهینامه اش را باطل کنید
    • ابراهیمی AE ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
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      الحمدالله رب العالمین از هیچ راهی کوتاهی نمیشود. وب هر بهانه ای مردم باید پرداخت داشته باشند
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
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      اول ارابه های مرگ درست کنید بعد جاده ها بعد جریمه ها این جاده ها جاده مرگ هستند بیایید اتوبان پاسدارن میدان فهمیده به میدان اذربایجان خاکی باشه خیلی بهتره ۴ بار این اتوبان را بازسازی کردند دوباره همون اش همون کاسه کمر آدم داغون میشه تو این اتوبان اونقدر چاله چوله داره کله ات به سقف میخوره
    • بهنام US ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
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      افزایش جریمه تاکنون مانع تخلفات وتصادفات نشده است وقوانین راهنمایی ورانندگی بازدارنده نیست
    • بازنشسته IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام، وزیر کشور برایمان عیدی می‌دهد چند برابر شدن جریمه در کشور ایران اول باید آموزش، فرهنگی رانندگی رابه مردم بیاموزند با وجودیکه 70 درصد جریمه قانونی نیست اشتباه تبت شده بااین حقوقی که به ما بازنشستگان می‌دهید دوبرابر شدن را نمی‌توانیم بپردازیم که وزیر کشور مژده چند برابری را می‌دهند، جاده رادر

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