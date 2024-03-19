افزایش جرایم رانندگی از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور فراجا گفت: در سفرها ایمنی مورد تاکید است و با توجه به گزارشات چند روز گذشته و عدد جانباختگان آمار مورد تأسف و تأثر است و باید بیشتر مردم رعایت کنند و به دستورات پلیس توجه کنند.
وی افزود: پلیس با بهرهگیری از همیاران پلیس باید در تمامی جادهها حضور داشته باشد و مردم را نسبت به حوادث ترافیک توجیه کنند.
وی با تاکید بر بهرهگیری از گشتهای پهپادی، جادهای و شهری گفت: پلیس باید تمامی ظرفیتها برای تسهیل سفرهای ایمن را ایجاد کند.
وحیدی با تاکید بر اینکه باید انضباط اجتماعی از سوی همگان رعایت شود گفت: رعایت هنجارهای اجتماعی با توجه به ماه مبارک رمضان بسیار مورد تاکید است و باید بسترها لازم در جهت رعایت هنجارهای این ماه مبارک توسط دستگاهها ایجاد شود.
وزیر کشور با اشاره به افزایش جریمههای رانندگی سال آینده گفت: فراجا به درستی برای کسانی که تخلف میکنند جرایم بیشتری پیش بینی کرده است این در حالی است که تشویق هم برای رانندگان قانون مدار خواهیم داشت.
وی بیان داشت: رتبهبندی رانندگان ایده خوبی است که باید این ایده در دولت بررسی و مراحل آن چکش کاری شود و به یک دستورالعمل واحد برسیم.
وحیدی گفت: رقم جریمههای فعلی قطعاً بازدارنده نیست، جریمه باید بازدارندگی داشته باشد.
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