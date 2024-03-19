به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام سازمان غذا و کشاورزی سازمان گفت سرعت وخیم شدن وضعیت امنیت غذایی در غزه به قدری شدید بوده است که قبلاً هرگز دیده نشده است.

«بث بچدال» عضو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در طول ۲۰ سالی که گزارش های مربوط به امنیت غذایی را منتشر کرده، این میزان وخامت امنیت غذایی در غزه بی سابقه است.

این مقام سازمان ملل یادآور شد که گزارش مربوط به فقدان شدید امنیت غذایی سه درجه دارد. درجه ۳ بحران قلمداد می شود، درجه ۴ وضعیت اضطراری تلقی می شود، و درجه ۵ را فاجعه قلمداد می شود که ممکن است منجر به قحطی شود.

در حال حاضر یک میلیون و صد هزار نفر، معادل نیمی از جمعیت غزه در رده «رویارویی با درجه ۵» هستند، به این معنا که این خانوارها با فقدان شدید مواد غذایی رو به رو هستند و قادر به تامین بیشتر نیازهای اساسی شان نیستند.

بچدال هشدار داد که مردم غزه در گرسنگی به سر می برند و با خطر چشمگیر سوءتغذیه شدید و در نهایت مرگ مواجهند.

وی یادآور شد که در گزارش ماه دسامبر این نهاد اعلام شد که بروز قحطی در غزه محتمل است، اما اکنون قحطی در نوار غزه قریب الوقوع اعلام می شود.