به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر در سخنانی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به گفتوگوهای آتشبس در نوار غزه، زمان را برای سخنگفتن از وجود پیشرفت در این گفتوگوها زود دانست.
الانصاری گفت: هرگونه حمله به رفح روی دستیابی به توافق اثر منفی خواهد گذاشت. هرگونه عملیاتی در رفح به فاجعه بشری خواهد انجامید و روی روند گفتوگوها تاثیر منفی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به محتوای گفتوگوهای قطر افزود: گفتوگوهای دوحه روی کمکهای بشردوستانه و تحقق آتشبس موقت تمرکز دارد.
الانصاری ادامه داد: باید مسوولیت سلامتی غیرنظامیان و تاسیسات خبری و پزشکی را متوجه اشغالگران کرد. تنها تفسیری که برای تعرض به خبرنگاران در بیمارستان شفا وجود دارد این است که این اقدام در راستای تلاش برای سرپوشنهادن بر جنایتها، انجام شده است.
وی افزود: با شرکای منطقهای و بینالمللی خود برای تضمین ورود کمکها به نوار غزه تلاش میکنیم. گفتوگوها پیرامون توافق مبادله اسیران در تمامی مسیرهای خود در دوحه ادامه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: گفتوگوها در جریان است. ما خوشبینی محتاطانهای داریم. گروههای فنی برای بررسی برخی جزییات با یکدیگر دیدار میکنند.
الانصاری ادامه داد: نشست دیروز برای انتقال پاسخها میان ۲ طرف برگزار شد و شامل پاسخ اسراییل به جواب حماس میشد. ما همچنان در چارچوب مبادله پیشنهادها به سر میبریم و وارد نشستهای فنی شدهایم.
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