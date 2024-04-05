به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، در جریان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ غزه، نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل، «ساموئل ژبوگار»، به ۱۵ عضو شورای امنیت گفت: قحطی در غزه در حال وقوع است. اگر امروز در شمال غزه با هم ملاقات می‌کردیم، هر ۱۵ نفر در ماه‌های گذشته وعده‌های غذایی خود را از دست داده بودیم. ده نفر از ما تمام روزها و شب‌ها را بدون خوردن می‌گذراندیم. نیمی از ما نیاز مبرم به کمک‌های بشردوستانه خواهیم داشت و در نهایت، حداقل پنج نفر از ما پدر و مادر کودکانی با سوءتغذیه شدید خواهیم بود، که این یک وضعیت تهدید کننده زندگی است که با عواقب مادام العمر همراه خواهد بود.

ژبوگار هشدار داد که گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی در غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. او گفت: انتظار برای اعلام قحطی چیزی را در زمین تغییر نمی‌دهد، اما ما می‌دانیم که چه چیزی وضعیت را تغییر خواهد داد: آتش بس فوری. دسترسی کامل، ایمن و بدون مانع، به ویژه از طریق زمین، برای تأمین غذا، آب و داروی ایمن، مغذی و کافی؛ () احیای خدمات بهداشتی، آب و فاضلاب و تأمین انرژی. فراهم کردن سرپناه‌های کافی برای غیرنظامیان بسیار مهم خواهد بود.

کارولین رودریگز-بیرکت، سفیر گویان نیز از جنگ در غزه ابراز تأسف کرد و گفت باعث نگرانی است که دستور آتش‌بس ماه رمضان مندرج در قطعنامه ۲۷۲۸ که اخیراً به تصویب رسیده است، به طور کامل نادیده گرفته شده و وضعیت انسانی در غزه بدتر شده است. او گفت: الگویی در این درگیری از حملات بی‌رویه به کارکنان و آژانس‌های بشردوستانه، از جمله آژانس‌های سازمان ملل، پدیدار شده است. راهبرد مجازات دسته جمعی که بر مردم فلسطین تحمیل شده است، گرسنگی را به عنوان یک روش جنگی مورد استفاده قرار می‌دهد و وقت آن است که جنگ را پایان داد.

در این نشست همچنین، «جانتی سوئریپتو»، رئیس سازمان نجات کودکان به اعضای شورای امنیت گفت: اگر من اینجا بنشینم و فقط نام و سن هر کودک فلسطینی را که در ۷ اکتبر و پس از آن جان خود را از دست داده‌اند، بخوانم، بیش از ۱۸ ساعت طول می‌کشد.

او گفت که ۱۴ هزار کودک در شش ماه گذشته جنگ کشته و هزاران نفر دیگر مفقود شده‌اند که گمان می‌رود جان خود را زیر آوار از دست داده و مدفون شده‌اند. سوئریپتو اضافه کرد که کودکان به دلیل محاصره غیرقانونی از غذا یا آب محروم شده و یا از گرسنگی می‌میرند.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ هزار کودک زیر ۵ سال در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، افزود: جهان به بشکه قحطی دست ساز انسان خیره شده است. گرسنگی در شمال غزه نگرانی خاصی دارد، جایی که مردم اکنون به خوردن خوراک حیوانات یا برگ درختان متوسل شده‌اند.

سوئریپتو به اعضای شورای امنیت هشدار داد که اگر ما به این مسیر ادامه دهیم، همه افراد درگیر در جنگ به طور آشکار قوانین جنگ و قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض می‌کنند، مسئولیت پذیری صفر است و کشورهای قدرتمند از استفاده از اهرم‌های نفوذ خود برای جلوگیری از مجموعه مرگ و میر دسته جمعی کودکان در غزه بر اثر گلوله و بمب و یا از گرسنگی و سوءتغذیه خودداری می‌کنند.

نشست اضطراری شورای امنیت درباره وضعیت غزه روز جمعه برگزار شد. اعضای سازمان ملل روز جمعه در جلسه شورای امنیت از این شورا خواستند تا با استناد به فصل ۷ منشور سازمان ملل، اسرائیل را مجبور به اجرای آتش بس فوری در غزه تا پایان ماه رمضان کنند و به کارکنان بشردوستانه اجازه دهد کمک‌ها را آزادانه توزیع کنند. نشست اضطراری شورای امنیت به درخواست الجزایر با حمایت گویان، سوئیس و اسلوونی برای بحث در مورد خطر قحطی در غزه و حملات نیروهای اسرائیلی به امدادگران تشکیل شده بود.

در این نشست همچنین، «عبد العزیز بن محمد الواصل»، نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل و رئیس گروه کشورهای عربی در نشست شورای امنیت گفت: «گروه عربی از این شورا می‌خواهد تا قطعنامه‌ای را براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل اتخاذ کند. اطمینان حاصل شود که اسرائیل، قدرت اشغالگر، به آتش بس پایبند است و مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه دسترسی خواهند داشت و به تجاوز شیطانی به مردم فلسطین پایان داده و از آنها محافظت می‌کند.»

قطعنامه‌های شورای امنیت توسط قواعد حقوق بین الملل حمایت می‌شوند و بنابراین از نظر قانونی لازم الاجرا هستند. فصل ۷ منشور سازمان ملل به شورای امنیت این اختیار را می‌دهد که دستور اقدام نظامی و اقدامات غیرنظامی مانند تحریم‌ها را صادر کند تا از اجرای قطعنامه‌های خود اطمینان حاصل کند و «صلح و امنیت بین المللی» را بازگرداند.