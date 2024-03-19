اذعان نتانیاهو به وجود اختلافات داخلی در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که برخی افراد و دستگاهها در داخل سرزمینهای اشغالی برای ممانعت از حمله زمینی به رفح به آمریکا پیوستهاند.
وی در حمله لفظی به بنی گانتز گفت: هرکس که به ایالات متحده سفر کرده باید بداند که باید مانند من به آمریکاییها «نه» بگوید.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: تمامی تشکیلات خودگردان خواهان از بینرفتن صهیونیسم هستند. بنابراین باید کسی کنترل غزه را به دست بگیرد که این هدف را نداشته باشد.
نتانیاهو گفت: گفتوگوها در خصوص توافق مبادله اسیران باید قاطعانه انجام شود. نمیتوانیم از آغاز هر چه را دشمن خواست بدهیم.
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