اذعان نتانیاهو به وجود اختلافات داخلی در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که برخی افراد و دستگاه‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی برای ممانعت از حمله زمینی به رفح به آمریکا پیوسته‌اند.

وی در حمله لفظی به بنی گانتز گفت: هرکس که به ایالات متحده سفر کرده باید بداند که باید مانند من به آمریکایی‌ها «نه» بگوید.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: تمامی تشکیلات خودگردان خواهان از بین‌رفتن صهیونیسم هستند. بنابراین باید کسی کنترل غزه را به دست بگیرد که این هدف را نداشته باشد.

نتانیاهو گفت: گفت‌وگوها در خصوص توافق مبادله اسیران باید قاطعانه انجام شود. نمی‌توانیم از آغاز هر چه را دشمن خواست بدهیم.