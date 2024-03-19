به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیادهراه «افطارخونه» ویژه ماه مبارک رمضان، از اول تا دهم فروردین از افطار تا ساعت ۱۰ شب، در پیادهراه بلوار کشاورز با آش و افطاریهای ویژه دیگری، میزبان روزهداران خواهد بود.
افطارخونه، در بلوار کشاورز به طول ۱۲۰۰ متر که با نورپردازی و آذینبندی ویژهای فضاسازی شده، با حضور ۲۲ موکب برگزار میشود که این موکبها با هویت مکانهای تاریخی شهر تهران مثل کاخ گلستان، عمارت مسعودیه و شمسالعماره طراحی و نامگذاری شده است.
همچنین در طول مسیر، دو چایخانه امام رضا (ع) در پیادهراه افطارخونه مستقر خواهد شد.
افطارخونه، با برنامههای شاد و سرگرمکننده مانند استنداپ کمدی، مداحی و اجرای موسیقی همراه خواهد بود. در طول مسیر گروههای موسیقی خیابانی اجرا خواهند داشت و گروههای سرود میدانی، به هنرنمایی میپردازند.
شب میلاد امام حسن (ع) نیز ویدئومپینگ ویژهای اکران میشود و افطارخونه طهران با کیک ۱۱۰ متری، پذیرای مهمانان عزیز تهرانی خواهد بود.
*محمدحسین بدری
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