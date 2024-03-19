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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

«افطارخونه طهران» میزبان روزه‌داران تهرانی شد

«افطارخونه طهران» میزبان روزه‌داران تهرانی شد

افطار خونه، از اول تا دهم فروردین، از افطار تا ۱۰ شب در پیاده‌راه بلوار کشاورز، میزبان روزه‌داران در تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیاده‌راه «افطارخونه» ویژه ماه مبارک رمضان، از اول تا دهم فروردین از افطار تا ساعت ۱۰ شب، در پیاده‌راه بلوار کشاورز با آش و افطاری‌های ویژه دیگری، میزبان روزه‌داران خواهد بود.

افطارخونه، در بلوار کشاورز به طول ۱۲۰۰ متر که با نورپردازی و آذین‌بندی ویژه‌ای فضاسازی شده، با حضور ۲۲ موکب برگزار می‌شود که این موکب‌ها با هویت مکان‌های تاریخی شهر تهران مثل کاخ گلستان، عمارت مسعودیه و شمس‌العماره طراحی و نام‌گذاری شده است.

همچنین در طول مسیر، دو چایخانه امام رضا (ع) در پیاده‌راه افطارخونه مستقر خواهد شد.

افطارخونه، با برنامه‌های شاد و سرگرم‌کننده مانند استنداپ کمدی، مداحی و اجرای موسیقی همراه خواهد بود. در طول مسیر گروه‌های موسیقی خیابانی اجرا خواهند داشت و گروه‌های سرود میدانی، به هنرنمایی می‌پردازند.

شب میلاد امام حسن (ع) نیز ویدئومپینگ ویژه‌ای اکران می‌شود و افطارخونه طهران با کیک ۱۱۰ متری، پذیرای مهمانان عزیز تهرانی خواهد بود.

*محمدحسین بدری

کد مطلب 6058888

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