سرلشکر باقری آغاز سال نو را به ملت ایران تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی سال نو را به ملت ایران تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

سال ۱۴۰۳ خورشیدی که به تدبیر رهبر معظّم انقلاب و فرمانده کلّ قوا، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است را به معظّم‌له، خانواده معظّم شهدا، جانبازان صبور، آحاد مردم شریف ایران، بخصوص هم‌رزمان دلاورم در نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت می‌گویم.

امیدوارم این سال، سالی سرشار از توفیق و سربلندی برای ایران بزرگ، اتّحاد و همدلی ملّت‌های مسلمان و آزادگان جهان و سال پیروزی نهایی مردم مظلوم فلسطین بر رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی باشد.