حال و هوای مشهدالرضا در بهار قرآن و طبیعت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان خراسان رضوی با دارا بودن ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فراوان زیارتی، طبیعی، تاریخی، فرهنگی، غذایی، درمانی و … همواره به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری مورد توجه مسافران و زائران داخلی و خارجی بوده است.

وجود حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و ده‌ها بقعه متبرکه در مشهد مقدس و شهرستان‌های استان خراسان رضوی در این جذب گردشگر بسیار تأثیرگذار است.

دو هزار و ۴۲ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی ثبت شده در فهرست آثار ملی و هشت اثر ثبت شده در فهرست یونسکو از جمله دیگر جاذبه‌های متنوع گردشگری در استان خراسان رضوی بوده که زمینه حضور سالانه ده‌ها میلیون زائر و گردشگر داخلی و خارجی را در این استان فراهم کرده است.

استان خراسان رضوی در کنار جاذبه‌های گردشگری از ظرفیت‌های اقامتی و اسکان متنوع و بالایی نیز برخوردار است به طوری که با توجه به همزمانی ماه رمضان با ایام تعطیلات نوروز هنوز هم در این استان ظرفیت‌های خالی برای اقامت وجود دارد.

پیش بینی ۶۷۵ هزار نفر شب ظرفیت اقامت فعال در خراسان رضوی

مسؤول کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وجود ظرفیت خالی در مراکز اقامتی این استان برای اسکان زائران و مسافران نوروزی خبر داد و گفت: امسال برای اقامت زائران نوروزی ۶۷۴ هزار و ۸۵۹ نفر ظرفیت اقامت فعال در سه بخش رسمی، موقت و اضطراری در نظر گرفته شده است.

یوسف بیدخوری با بیان اینکه از این میزان، تعداد ۵۸۲ هزار و ۵۷۱ نفر شب ظرفیت در شهر مشهد قرار دارد، افزود: از ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ تا سوم فروردین‌ماه امسال، تعداد سه میلیون و ۷۴۵ هزار و ۸۶۹ نفر شب اقامت در استان خراسان رضوی ثبت شده است.

وی افزود: از ابتدای آغاز طرح یعنی ۱۵ اسفندماه تا کنون متوسط ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی در استان خراسان رضوی ۳۵ درصد و در شهر مشهد ۳۷ درصد بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصریح کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی استان خراسان رضوی در سومین روز سال ۱۴۰۳ شامل هتل ۷۶ درصد، هتل آپارتمان ۸۱ درصد، مهمانپذیران ۷۱ درصد، خانه مسافرها ۶۵ درصد، بوم‌گردی‌ها ۳۴ درصد و زائرسراهای تحت پوشش میراث ۹۷ درصد بوده است.

وی متوسط ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی استان و شهر مشهد در سومین روز فروردین‌ماه را به ترتیب ۷۱ و ۷۲ درصد عنوان کرد و افزود: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی مشهد در سومین روز سال ۱۴۰۳ شامل هتل ۸۱ درصد، هتل آپارتمان ۸۱ درصد، مهمانپذیران ۷۵ درصد، خانه مسافرهای دارای مجوز ۶۶ درصد، بوم‌گردی‌ها ۳۰ درصد و زائرسراهای تحت پوشش میراث ۹۷ درصد بوده است.

سامانه تلفنی ۰۵۱۳۷۰۴۵ پاسخگوی زائران رضوی است

بیدخوری ادامه داد: افرادی که برای اسکان و اقامت مشکلی دارند یا نسبت به این مکان‌ها شکایت و انتقادی دارند می‌توانند با سامانه تلفنی ۰۵۱۳۷۰۴۵ قرارگاه عملیاتی خدمات سفر شهرستان مشهد که به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی پاسخگوی زائران و گردشگران است، تماس بگیرند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان اینکه در نوروز امسال زائران و گردشگران از راهنمای دیجیتال هوشمند گردشگری خراسان رضوی استفاده می‌کنند، افزود: راهنمای دیجیتال هوشمند به معرفی اماکن و ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی می‌پردازد.

بیدخوری تصریح کرد: این راهنما یک فایل تعاملی با مزایای مختلف است که بخش عمده‌ای از اطلاعات مورد نیاز مخاطب را بدون نیاز به وب در اختیار قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه این راهنما امکان ارسال توسط انواع ابزارهای فضای مجازی مانند پیامک و پیام‌رسان‌های مختلف را دارا است، امکان ویرایش و بروز رسانی را جمله مزایای دیگر آن عنوان کرد و افزود: بارکد «کیوآر» منحصر به‌فرد آن نیز می‌تواند به صورت مستقیم امکان دانلود آن را برای مخاطب فراهم کند.

بیدخوری، امکان انتشار نامحدود داخلی و بین‌المللی محتوا، صرفه‌جویی در منابع و سرمایه‌های ملی و امکانات دسترسی مخاطبان به ابزارهای مختلف ارتباطی را از دیگر ویژگی‌های آن برشمرد.

اسکان بیش از ۲۸ هزار زائر در مراکز اسکان موقت و اضطراری شهرداری مشهد

معاون زیارت و گردشگری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد هم با بیان اینکه بوستان زائرپذیر غدیر، سالن‌های ورزشی، سوله‌های بحران، مراکز فرهنگی و… به عنوان مراکز اسکان موقت و اضطرار شهرداری در صورت نیاز پس از اعلام قرارگاه عملیاتی خدمات سفر شهرستان مشهد شروع به پذیرش می‌کنند، گفت: ۲۸ هزار و ۵۲۵ زائر از ۲۷ اسفند تا ۳ فروردین ۱۴۰۳ در مراکز اسکان موقت و اضطراری شهرداری مشهد اسکان داشته‌اند.

سیدجلیل بامشکی افزود: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۳ فروردین ماه امسال در ایستگاه‌های استقبال از زائر، در ۴ محور ورودی نیشابور، ورودی قوچان، پایانه مسافربری، راه آهن حدود ۳۱ هزار و ۸۳۵ نفر از خدمات بهره‌مند شده‌اند.

دلایل کاهش ورود زائران نوروزی در روزهای ابتدایی سال

سید مسعود منتجبی کارشناس ارشد گردشگری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش حضور زائران و مسافران در استان خراسان رضوی اظهار کرد: سفرهای نوروزی امسال به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان و همچنین هشدارهای هواشناسی نسب به ناپایداری وضعیت آب و هوا در روزهای ابتدایی سال کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه عملاً در روزهای آغاز سال نو شاهد افت ورود مسافر نسبت به روند سال‌های گذشته به مشهد مقدس بودیم، تصریح کرد: افزایش حدود ۲۵ درصدی ضریب اشغال در روزهای چهارشنبه تا جمعه قبل از آغاز ماه رمضان نشان می‌دهد افرادی که تمایل به سفر و زیارت امام رضا (ع) داشتند، قبل از شروع ضیافت الهی وارد مشهد شده‌اند.

پیش بینی خیل حضور زائران و مسافران در تعطیلات عید سعید فطر

منتجبی با اشاره به اینکه از عصر روز پنجشنبه دوم فروردین‌ماه شاهد موج جدیدی از ورود زائر به مشهد مقدس بودیم گفت: مراکز اقامتی رسمی در شب و روز جمعه شاهد ورود گسترده زائران به مشهد مقدس بودند.

این کارشناس گردشگری با بیان اینکه در شب‌های قدر شاهد افزایش ورود زائران به ویژه ساکنان شهرستان‌های استان به مشهد مقدس خواهیم بود، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به تعطیلات پیش‌روی عید فطر شاهد حضور زائران زیادی در مشهد مقدس باشیم.

خدمات حوزه سلامت در نوروز ۱۴۰۳

جانشین ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام نوروز ۱۴۰۳ تعداد ۶۸ بیمارستان و ۱۷۰ ناوگان آمبولانسی با ظرفیت و آمادگی کامل آماده خدمت‌رسانی در زمان اجرای طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۳ هستند.

محمدیوسف رحمتی افزود: در حوزه دارو ۱۶۹ داروخانه شبانه‌روزی در سطح استان خراسان رضوی به مردم ارائه خدمت دارند که از این تعداد ۱۱۴ داروخانه در شهر مشهد است.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیته بهداشت، درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر خراسان رضوی ادامه داد: در این ایام ۵ بیمارستان شهید کامیاب، شهید هاشمی‌نژاد، موسی بن جعفر (ع)، امام زمان (عج) و جوادالائمه (ع) طبرسی به عنوان مراکز درمانی معین که محدوده حرم مطهر رضوی هستند انتخاب شدند و پس از آن نیز ۳۶ بیمارستان سطح شهر مشهد به عنوان مراکز درمانی پشتیبان یاری‌گر بیمارستان‌های معین خواهند بود.

رحمتی با اشاره به حضور حدود ۲۰۰ ارزیاب بهداشتی در سطح شهر مشهد خاطرنشان کرد: در این ایام به‌ویژه در محدوده حرم مطهر رضوی، ۱۰۰ نیروی متخصص و توانمند در قالب ۵۵ تیم واکنش سریع در زمان اجرای برنامه تحویل سال بارگاه منور رضوی و همچنین در مراسم احیای شب‌های نوزدهم، بیست‌ویکم و بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان حضور دارند.

همزمانی بهار طبیعت با بهار دل‌ها، تعطیلات نوروزی امسال را به فرصت خوبی برای زائران بارگاه مطهر رضوی تبدیل کرده است تا شیفتگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پس از تشرف به حرم امام رضا (ع) سایر بقاع متبرکه مشهد مقدس را هم زیارت کنند.

امام‌زادگان سید ناصر (ع) و سید یاسر (ع)

آستان مقدس امامزادگان یاسر و ناصر (ع) که در منطقه زیبا و ییلاقی طرقبه قرار دارد، پس از حرم امام رضا (ع) به عنوان بزرگترین مکان زیارتی مشهد معرفی می‌شود و سالانه میزبان افراد زیادی از نقاط مختلف جهان است.

آستان مقدس امامزادگان سیدیاسر (ع) و ناصر (ع) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) در ۵ کیلومتری مشهد و در روستای گلستان از توابع شهرستان طرقبه در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع که البته در سال‌های اخیر توسعه یافته، واقع شده است. این بقعه متبرکه دومین مکان زیارتی مشهد بعد از حرم مطهر رضوی به شمار می‌رود که سالانه پذیرای بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی و خارجی است.

آرامگاه خواجه مراد

ابو حبیب هثمه بن اعین معروف به خواجه مراد یکی از اصحاب امام رضا (ع) است که آرامگاه او در فاصله حدوداً ۳ کیلومتری از مقبره خواجه اباصلت در ۱۵ کیلومتری شهر مشهد و در دامنه کوه زیبای بینالود قرار گرفته است. معماری آرامگاه خواجه مراد با تزئینات آینه کاری و کاشی‌های هفت رنگ و ایوان باشکوهی که مقابل آرامگاه قرار گرفته این بنا را به یکی از محبوب ترین اماکن زیارتی مشهد تبدیل کرده است.

آرامگاه خواجه اباصلت هروی

خواجه اباصلت از دانشمندان و متکلمان زمان خود بوده که در سفر امام رضا (ع) به مشهد از همراهان ایشان بوده است و آرامگاه او در ۵ کیلومتری مشهد به سمت جنوب شرقی جاده مشهد- فریمان محلی برای زیارت و سیاحت است.

آرامگاه خواجه ربیع

خواجه ربیع از یاران امام علی (ع) بوده که به توس مهاجرت می‌کند و در همین شهر هم رخت از جهان بر می‌بندد و بعدها به دستور شیخ بهایی بنایی بر مزارش ساخته می‌شود. این بنای تاریخی که در دوران صفویه ساخته شده در سال ۱۳۱۰ به ثبت ملی رسیده است و اکنون از قبرستان‌های مهم شهر مشهد محسوب می‌شود. همچنین قبر فتحعلی خان قاجار هم در زیر گنبد مقبره خواجه قرار گرفته است.

آرامگاه پیر پالان دوز

محمد عارف عباسی ملقب به پیر پالاندوز از عرفای قرن دهم هجری بوده است که آرامگاه وی در ضلع شرقی حرم مطهر رضوی و در دوران صفویه با بنایی مستطیل شکل و کاشیکاری به رنگ فیروزه‌ایی ساخته شده و به دلیل نزدیک بودن به حرم مورد توجه زائران قرار گرفته است.

امام‌زاده یحیی بن زید (ع)

بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) میامی معروف به امامزاده بی سر در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد و ۳۸ کیلومتری شمال شهر رضویه در جوار روستای قدیمی به نام میامی قرار دارد.

علاوه بر این‌ها در شهرستان‌های مختلف استان خراسان رضوی هم بقاع متبرکه‌ای از جمله بقعه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) در کاخک، امامزادگان سید حمزه و سید مرتضی در کاشمر، مرقد شیخ محمدتقی بهلول که مقام معظم رهبری از او به عنوان شگفتی روزگار یاد کردند در گناباد، آرامگاه سید حسن مدرس در کاشمر و… و. میزبان زائران رضوی است.

خراسان رضوی به عنوان بزرگترین قطب گردشگری مذهبی کشور، آرامگاه‌ها و بناهای تاریخی زیادی مانند حرم، بقاع متبرکه، مساجد، کتابخانه‌ها، آب انبارها، کاروانسراها و … دارد که به عنوان چشم‌اندازهای معماری مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد. علاوه بر اینها وجود آثاری همچون قنات قصبه گناباد به عنوان اولین اثر ثبت شده خراسان رضوی در یونسکو نشان از پیشینه تاریخی و تلاش ساکنان این خطه از کشور دارد.

صدها اثر مذهبی، تاریخی، طبیعی، فرهنگی و هنری به همراه صنایع دستی و سوغات متنوع در همه شهرهای استان خراسان رضوی، این استان را به یکی از مقاصد گردشگری مهم تبدیل کرده است.