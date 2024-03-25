به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های هزارچم و تویر و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا دزدبن و محدوده هزارچم سنگین گزارش شده است.

ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده شهرستانک حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، آزادراه پردیس - تهران محدوده انتهای آزادراه و آزادراه قزوین - کرج محدوده هشتگرد نیز سنگین است. محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت‌وبرگشت تردد روان دارند و ترافیکی در این مسیرها ثبت نشده است.

محور چالوس دارای بارش برف و باران، محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران هستند.

همچنین بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان، لرستان، مرکزی، مازندران، البرز، اردبیل، گیلان، تهران، گلستان، سمنان، قزوین، زنجان، بوشهر، فارس، قم، اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، هرمزگان، کرمان و یزد گزارش شده است.

محور هشتگرد - طالقان، سروآباد - پاوه، سی سخت - پا دنا، گنج‌نامه - تویسرکان، واژک - بلده و پول - خلخال، مسدود است.