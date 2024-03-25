ساعت کار ادارات استان سمنان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری سمنان، ابوذر عرفانی بیان کرد: ساعت کار دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دانشگاهها، مراکز آموزشی عالی و بانکهای استان سمنان از هفتم فروردین ماه جاری تا پایان ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.
وی گفت: این تغییر ساعت با موافقت استاندار سمنان و بهمنظور استفاده مناسب از ظرفیتهای غنی ماه مبارک رمضان به انجام رسیده است.
معاون استاندار سمنان با اشاره به در پیش بودن شبهای مقدس قدر افزود؛ با عنایت به اهمیت بهرهمندی از فضائل و برکات شبهای مقدس قدر، ساعت آغاز فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی استان سمنان در روزهای بعد از لیالی مقدس قدر، ساعت ۹ صبح است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم پیگیری امور مردم در سطح دستگاههای اجرایی استان افزود: همان گونه که ریاست جمهور در جلسه شورای اداری کشور، ابر پروژه دولت مردمی سیزدهم را پیگیری امور و جلب رضایت مردم عنوان کرده و تمامی کارکنان دولت موظف خواهند بود با بهرهمندی از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، نسبت به جلب بیش از پیش رضایت مردم و پیگیری امور عمومی کشور اقدام کنند.
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