لزوم پرهیز شهروندان زنجانی از توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، گفت: بارشهای رگباری باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید ادامه مییابد و این بارشها در روز چهارشنبه ضعیف و پراکنده در برخی مناطق استان است.
وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد تا صبح پنجشنبه هفته جاری وجود دارد، افزود: احتمال بارش رگباری باران و تگرگ، رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف از شرایط هشدار هواشناسی سطح زرد است.
مدیرکل هواشناسی زنجان گفت: با توجه به بارشهای رگباری در استان، شهروندان و مسافران از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع رعد و برق خودداری کنند.
رحمان نیا با اشاره به افت دما طی روزهای آینده، افزود: در حال حاضر دمای شهر زنجان ۱۰ درجه سانتی گراد است.
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