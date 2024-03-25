به گزارش خبرگزاری مهر در گفتگوی تلفنی امروز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و جوزف بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، آخرین وضعیت موضوعات مهم منطقهای و بین المللی و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین در این گفتگو به اهمیت تداوم گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا و تداوم تماسها و دیدارها برای لغو تحریمها تاکید کردند.
امیرعبداللهیان در این تماس با اشاره به وضعیت جاری در غزه و دریافت گزارشهای تکان دهنده از اعدام فلسطینیان در بیمارستان شفا و قتل عام زنان و کودکان از سوی ارتش اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت: متأسفانه نتانیاهو، پرونده غزه و حتی منافع ملی آمریکا را گروگان منافع شخصی خود گرفته است.
وی افزود: تداوم بحران انسانی و گرسنه نگاه داشتن مردم غزه از سوی رژیم اسرائیل، وضعیت غزه را به «بحران واقعی قرن» تبدیل کرده است.
امیرعبداللهیان از دیدگاه بورل مبنی بر ضرورت توقف جنگ و ارسال کمکهای انسانی فوری به غزه قدردانی کرد و با یادآوری مسئولیت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا در موضوع فلسطین گفت: زمان آن رسیده است که تدابیر تنبیهی علیه رژیم اسرائیل اتخاذ شده و یک گروه تحقیق بین المللی در خصوص جنایات این رژیم از جمله در جنایات ترکیبی در بیمارستان شفای غزه تشکیل شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه، ضمن اشاره به تلاشهای دیپلماتیک جوزف بورل برای کمک به پایان بحران غزه، از استانداردهای دوگانه و متناقض غرب در قبال فلسطین و اوکراین انتقاد کرد.
امیر عبداللهیان تداوم ارسال سلاح از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی برای نسلکشی در غزه را در کنار ارسال نمایشی کمکهای انسانی، نمونهای از این رویکرد متناقض برشمرد.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا موضعی روشن در موضوعات منطقهای داشته و به صراحت گفته ایم توسل به جنگ راه حل نیست.
وی تکرار ادعاها در مورد ارسال سلاح ایرانی برای استفاده علیه اوکراین را داستانسرایی و ادعایی کسل کننده و فاقد پایه و اساس خواند.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به مذاکرات و تماسهای مستمر مورا و دکتر باقری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به تداوم همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و متقابلاً انتظار جدی دارد طرفهای غربی در قبال تعهدات خود در موضوع مذاکرات هستهای و رفع تحریمها کاملاً پایبند باشند.
جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی نیز در این گفتگو، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو را به وزیر امور خارجه کشورمان تبریک گفت.
بورل با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای همچنان از اولویتهای اتحادیه اروپاست، بر ضرورت تداوم پیگیری گفتگوهای هستهای و رفع تحریمها تاکید کرد.
وی در موضوع فلسطین، برنامه اتحادیه اروپا را تداوم ارسال کمکهای انسانی به غزه و حمایت از اقدامات «آنروا»، حمایت از تلاشهای سازمان ملل متحد و دبیرکل آن برای دستیابی به آتش بس دائمی و همکاری با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی عنوان کرد و ضمن ابراز مخالفت مجدد با حمله اسرائیل به رفح، از سیاست این رژیم در گرسنگی دادن به غیر نظامیان انتقاد کرد.
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش و جایگاه مهم ایران در منطقه، خواستار تداوم تلاشها برای کاهش تنشها در منطقه شد.
در این گفتگو برخی موضوعات مورد علاقه از جمله کنسولی نیز مورد توجه قرار گرفت.
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