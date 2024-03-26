به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که نظامیان صهیونیست بیش از ۲۰۰ فلسطینی را در داخل بیمارستان شفای نوار غزه و اطراف آن به شهادت رساندند.
وی تصریح کرد که پیکر دهها شهید فلسطینی هنوز روی زمین در اطراف بیمارستان شفا افتاده است.
وزارت بهداشت نوار غزه نیز اعلام کرده است که اشغالگران صهیونیست محاصره بیمارستان شفا را تشدید کرده و کادر درمان را در این بیمارستان بازداشت کرده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر با صدور بیانیهای از بازداشت ۵۰۰ فلسطینی در اطراف بیمارستان شفا واقع در غرب شهر غزه خبر داد.
این تعداد شهروند فلسطینی از زمان حمله نظامیان صهیونیست در تاریخ ۱۸ مارس تاکنون بدون هیچ دلیل موجه بازداشت شدهاند.
نظامیان صهیونیست طی روزهای گذشته حملههای وحشیانه خود را علیه بیمارستانهای نوار غزه و به صورت مشخص بیمارستانهای شفا و امل تشدید کردهاند.
علاوه بر بیمارستان امل، ارتش رژیم صهیونیستی از یک هفته قبل انواع جنایات وحشیانه را علیه آوارگان فلسطینی در بیمارستان شفای نوار غزه مرتکب شده است.
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