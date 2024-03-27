به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام نوروز ویژهبرنامههای ماه مبارک رمضان در محوطه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» در حال برگزاری است.
این ویژهبرنامهها شامل اجرای نمایش طنز از سوی هنرمندان لرستانی، برگزاری مسابقات همراه با جوایز، نمایشگاه محصولات فرهنگی، ویژهبرنامههای کودک و نوجوان، مناجاتنامه خوانی تلاوت کلام وحی، است که با استقبال مهمانان نوروزی و همشهریان خرمآبادی نیز همراه بوده است تا ۱۲ فروردین در حال برگزاری است.
این برنامه با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شورایعالی قرآن لرستان برگزار میشود.
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