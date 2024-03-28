هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از بعد از ظهر امروز پنجشنبه تا اوایل روز جمعه (۹ و ۱۰ فروردین ماه) همه مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، بویین و میان دشت، سمیرم، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، گلپایگان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نائین و ورزنه
را فرا میگیرد.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان طی این مدت اختلال در تردد جادهای و شهری، لغزندگی در گردنههای کوهستانی به سبب بارش پراکنده باران و برف، کولاک برف و کاهش دید، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و تنش دمایی در سالنهای دامداری و مرغداری و گلخانهها پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان ضمن هشدار درخصوص مخاطرات جوی احتمالی طی ۲۴ ساعت پیش رو، توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای درون و برون استانی احتیاط کنند و تجهیزات لازم زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر به همراه داشته باشند.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم پرهیز از فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنهها و نقاط برفگیر، اطمینان از استحکام سازههای موقت، کنترل دمایی، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها و گردنهها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، لایروبی کانالها و آبروها تاکید کرده است.
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