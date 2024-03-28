به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مرتضی شاهمیرزایی در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به تأکید و فرمان مقام معظم رهبری و نیز رئیسجمهوری برای هدفگذاری جهش تولید در ۱۴۰۳، اولویت فعالیتها و راهبرد صنعت پتروشیمی افزایش ظرفیتهای تولید است.
وی به مدیریتهای برنامهریزی و توسعه، سرمایهگذاری، طرحها و بهویژه مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مأموریت داد تا برنامههای راهبردی خود را برای تحقق شعار سال تبیین، عملیاتی و اجرایی کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر اینکه مدیریت تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی امسال در خط مقدم فعالیتهای این صنعت است، تصریح کرد: مدیریت طرحها با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید برای رفع نیازهای طرحهای پتروشیمی در حوزه تأمین کالاها با استفاده از توان داخلی اهتمام جدی داشته باشند.
شاهمیرزایی، تولید و جهش در صنعت پتروشیمی را امری واجب خواند و تصریح کرد: امسال باید سال بلوغ و متنوعسازی سبد تولید محصولات و کاتالیستهای مورد نیاز صنعت باشد و در این مسیر تکلیف شرکتها و هلدینگهای پتروشیمی همکاری و یکپارچگی در اجرای راهبردهای توسعه است.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهوری درباره استفاده از تجارب و دانش نخبگان و خبرگان و متخصصان کشور، افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهوری برای توسعه دریا محور، باید مدیریت طرحها و مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همزمان با ایجاد زیرساختهای لازم، روند توسعه اسکلهها و بنادر صادراتی محصولات پتروشیمی را تسریع کنند.
توجه جدی به بازار سازی و بازاریابی محصولات پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: همکاری مؤثری با هلدینگهای پتروشیمی وجود دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت در موارد مختلف همگرایی مطلوبی را در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است.
شاهمیرزایی با بیان اینکه باید زمینه حضور فعال سرمایهگذاران در صنعت پتروشیمی تسهیل شود، گفت: مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید ضمن بررسی راهکارهای رفع موانع و چالشهای موجود در مسیر جذب سرمایهگذاری در صنعت، بستههای کوچک و متنوع سرمایهگذاری در این صنعت را برای مشارکتهای مردمی تعریف کند.
وی افزود: رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی در صنعت باید مورد توجه شرکتهای پتروشیمی قرار گیرد و به این منظور مدیریت بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از همه ظرفیتهای خود برای تحقق این هدف استفاده کنند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: بازار سازی و بازاریابی محصولات پتروشیمی سیاست و راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و امسال در بخش حاکمیتی باید به بازار سازی و بازاریابی با هدف اعتمادسازی بهطور جدی توجه شود.
شاهمیرزایی به نقش مهم مدیریت صنایع پاییندستی پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی در واحدهای پاییندستی سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی مطلوبی در کشور میشود.
وی ادامه داد: باید به موضوع تأمین خوراک مجتمعها با هدف جهش تولید در صنعت ارزشآفرین پتروشیمی توجه ویژه شود و مدیریتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامهای لازم را با استفاده از همه ظرفیتهای موجود معمول کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: استفاده از ظرفیت و قدرت رسانه با هدف ارتقای فرهنگ سازمانی از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود و رسانه میتواند تلاشهای کارگزاران و تلاشگران مولد را اطلاعرسانی کند.
