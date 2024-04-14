به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی روز شنبه (۲۵ فروردین‌ماه) طی آئینی به مناسبت عید فطر از همه فعالان صنعت پتروشیمی خواست اهتمام جدی و هم‌افزایی بیشتری در مسیر تحقق اهداف راهبردی سال ۱۴۰۳ داشته باشند.

وی در حاشیه این دیدار با بیان اینکه نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب، نقش و مسئولیت فعالان صنعت پتروشیمی را مضاعف کرده است، یادآور شد: بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان امسال نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور دارد.

این آئین با حضور اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و مدیران ارشد این صنعت برگزار شد.