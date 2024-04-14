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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۴

بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال

بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۳ و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی روز شنبه (۲۵ فروردین‌ماه) طی آئینی به مناسبت عید فطر از همه فعالان صنعت پتروشیمی خواست اهتمام جدی و هم‌افزایی بیشتری در مسیر تحقق اهداف راهبردی سال ۱۴۰۳ داشته باشند.

وی در حاشیه این دیدار با بیان اینکه نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب، نقش و مسئولیت فعالان صنعت پتروشیمی را مضاعف کرده است، یادآور شد: بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان امسال نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور دارد.

این آئین با حضور اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و مدیران ارشد این صنعت برگزار شد.

کد مطلب 6077750

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