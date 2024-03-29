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۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۱

نوزاد شیرخواره غزه‌ای که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند+تصاویر

نوزاد شیرخواره غزه‌ای که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند+تصاویر

رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایات جنگی علیه ساکنان غزه به ویژه کودکان ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه ساکنان غزه به ویژه کودکان استفاده می کند.

نوزاد شیرخواره غزه‌ای که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند+تصاویر

لیلی جنید نوزاد شیرخواره غزه ای که به سبب نبود درمان و سوءتغذیه در بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه با مرگ دست و پنجه نرم می کند.

نوزاد شیرخواره غزه‌ای که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند+تصاویر

نوزاد شیرخواره غزه‌ای که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند+تصاویر

از سوی دیگر ولکر ترک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اظهاراتی گفت: دلایل «منطقی» وجود دارد که اسرائیل از قحطی به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده می‌کند.

کمیسر سازمان ملل متحد تاکید کرد: اسرائیل «مسئولیت بزرگی» در کاهش سرعت یا ممانعت از ورود کمک‌ها به غزه دارد و شواهدی در این باره نیز وجود دارد. وضعیت حقوق بشر به قدری غم انگیز است که نیاز به آتش‌بس فوری دارد.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن دوشنبه گذشته رژیم صهیونیستی را به استفاده از «گرسنگی» به عنوان سلاح در نوار غزه متهم کرد.

همچنین پیش‌تر سازمان‌های بین المللی و امدادی دیگری به این اشاره کرده‌اند که تل آویو با مانع تراشی عمدی از ورود کمک‌ها به نوار غزه، مردم را گرسنه نگه داشته است. قحطی، بیشتر جمعیت ۲.۴ میلیون نفری نوار غزه را تهدید می‌کند.

بیشتر جمعیت شمال نوار غره در نتیجه جنگ و ویرانی به سمت جنوب آواره شده‌اند و آژانس‌های امدادی جمعیت فعلی مناطق شمالی نوار را حدود ۳۰۰ هزار تخمین می‌زنند که از کمبود غذا، آب و دارو رنج می‌برند و ارسال کمک‌ها به آن‌ها دشوار است.

کد مطلب 6064619

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
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      پاسخ
      عکس این نوزاد غزه ای نشان دهنده حقوق بشر آمریکائیست . مرگ بر این مدعیان حقوق بشر .

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