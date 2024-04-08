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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۵

هشدار برنامه جهانی غذا درباره تشدید بحران گرسنگی در شمال نوار غزه

هشدار برنامه جهانی غذا درباره تشدید بحران گرسنگی در شمال نوار غزه

برنامه جهانی غذا با صدور بیانیه‌ای درباره تشدید بحران گرسنگی در شمال نوار غزه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، با ورود جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه به هفتمین ماه خود، برنامه جهانی غذا در جدیدترین بیانیه‌اش بار دیگر درباره بحران گرسنگی در شمال نوار غزه هشدار داد.

در بیانیه برنامه جهانی غذا در این باره آمده است: در شرایط کنونی شدت بحران گرسنگی در شمال نوار غزه به بالاترین سطح خود رسیده است.

هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در شمال نوار غزه

این نهاد بین المللی در ادامه تاکید کرده است: در حال حاضر در کل نوار غزه همه مردم از گرسنگی رنج می‌برند و تنها گزینه پیش رو افزایش میزان ورود کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از تشدید بحران گرسنگی است.

گفتنی است در جنگ غزه، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اهالی غزه آوار شده‌اند و از کاهش شدید منابع غذایی و آب آشامیدنی رنج می برند.

رژیم صهیونیستی در شرایطی بحران گرسنگی را به طور سازمان یافته بر نوار غزه تحمیل کرده که تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۷۵ هزار نفر دیگر را نیز مجروح کرده است.

کد مطلب 6073370

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