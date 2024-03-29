حجتالاسلام سید محمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر، به اجتماع بزرگ امام حسنیها و تأثیرات مثبت آن در اشاعه فرهنگ قرآنی اشاره و اظهار کرد: محفل امام حسنیها یکی از بزرگترین و کم نظیرترین اجتماعات دینی و قرآنی در کشور بود که به واقع الگوی صحیحی از نشاط دینی حقیقی را همراه با سبک زندگی قرآنی از سوی جامعه متدین و پیروان مکتب اهل بیت (ع) در روز ولادت کریم أهل بیت به نمایش گذاشت.
وی افزود: حقیقتاً باید به بانیان این مراسم با شکوه و معنوی که جشنی دینی در دفاع از حرمت دین و قرآن بود خدا قوت و دست مریزاد عرض کنیم.
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در عصر جاهلیت مدرن که انسانها به دلیل دوری از خدا و معنویت به ابزار دست تکنولوژی مبدل شده و دچار الینگی و تفکراتی نظیر نهیلیسم و پوچگرایی همراه با عرفانهای بدلی و روشهایی غیر عقلانی و شیطانی نظیر خلسه، یوگا، مدیتیشن، ریلکسیشن شده و عرفانهای نوظهور را جایگزین عرفان حقیقی که همانا عرفان اسلامی و قرآنی است کردهاند، برنامه محفل امام حسنیها ثابت کرد که میتوان به دور از شادیهای غافلان و هوسبازانه و گاهاً آمیخته با معصیت به شادی حقیقی برخواسته از نشاط معنوی در سایهسار قرآن و اهلبیت (ع) دست یافت.
حجتالاسلام سادات تاکید کرد: متأسفانه متولیان فرهنگی و آموزشی و رسانهای جامعه ما روشهای درست شاد شدن با قرآن و سیره معصومین که همانا شادی حقیقی و عمیق است را آموزش ندادهاند.
وی ادامه داد: به همین منظور بخش قابل ملاحظهای از جامعه ما تحت تأثیر فرهنگ عامه با ذکر برخی دلایل واهی شادی هراسی را تبلیغ و تلقین کرده و به جای آنکه دنیا را مزرعه آخرت معرفی کنند آن را سجنالمؤمن دانسته و بیجهت نعمتهای الهی و شادیهای حلال را هم بر خود و هم بر جامعه حرام دانسته و چهره عبوس و زمختی از دین و دینداران ارائه کرده و زمینه دین گریزی و گسست بین نسلی را تسهیل مینمایند.
وی در بخش دیگری از جامعه نیز شادیهای سطحی و زودگذر را از روی تکبر و طغیان همراه با هوسبازیهای جاهلانه در آمیخته و مسیر غفلت و تمایلات نفسانی و شیطانی را در پیش گرفتهاند که هر دو رویه خلاف فطرت انسانی و آموزههای وحیانی و عقلانی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: اسلام دین حلاوت و شادی است اما شادی غافلانه و آمیخته با فساد را تجویز نمیکند و برای مسلمانان سبک سری، هرزگی و توهین به بهانه شادی را روا نمیدارد بنابراین انسان را در کنار توصیه به شادیهای مشروع به شناخت و انس با شادیهای معنوی و عمیق و تعالی بخش دعوت میکند که برنامه محفل قرآنی امام حسنیها نمونهای موفق از این مهم بود.
حجتالاسلام سادات ابراز امیدواری کرد؛ این برنامه موفق که از اثرات فرهنگی و معنوی بالایی برخوردار بود مقدمهای باشد برای تغییر رویکرد مسؤولان فرهنگی نسبت به مقوله شادی در جامعه دینی و استمرار پیدا کند.
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