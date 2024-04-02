به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، میانگین بارش در هفته اول (۱۳ تا ۱۹ فروردین) کمتر از نرمال است. در بخش‌هایی از شمال غرب، شمال شرق و مناطقی از استان کرمان نرمال پیش‌بینی شده است همچنین بارش هفته دوم در سطح کشور بیشتر از نرمال است. در امتداد زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب با احتمال بین ۵۰ تا ۷۵ درصد بارش انباشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد می‌شود.

بارش هفته سوم در سطح کشور در حدود نرمال پیش‌بینی می‌شود. بارش هفته چهارم در شمال شرق کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال با گرایش به کمتر از نرمال خواهد بود. بارش هفته پنجم در شمال شرق نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود. بارش هفته ششم در سطح کشور نرمال با گرایش به بیشتر از نرمال برآورد می‌شود.

دمای هوای هفته اول (۱۳ تا ۱۹ فروردین) در شمال غرب، دو سوی نیمه غربی البرز و استان‌های واقع در دو سوی زاگرس میانی و شمالی بین ۱ تا ۵ درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود که بیشترین افزایش بین ۳ تا ۵ درجه در نوار غربی رخ خواهد داد همچنین دمای هوا در شرق کشور بین ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق تا یک درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوای هفته دوم در شمال شرق، سواحل خزر و شمال غرب نرمال و در سایر مناطق تا ۳ درجه کمتر از نرمال خواهد بود. دمای هوای هفته سوم در نوار ساحلی خلیج فارس، جنوب شرق و شرق کشور نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوا برای هفته‌های چهارم و پنجم در سطح کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال برآورد می‌شود و در ادامه در هفته ششم قدری متعادل خواهد شد.