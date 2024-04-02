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۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۱۰

ظهر سه شنبه رخ داد؛

سقوط ۲ رأس دام سبک به داخل چاه ۵۰ متری در محله «ولیران»شهر دماوند

سقوط ۲ رأس دام سبک به داخل چاه ۵۰ متری در محله «ولیران»شهر دماوند

دماوند- ظهر سه شنبه دو رأس دام سبک به داخل چاه ۵۰ متری در محله «ولیران» شهر دماوند سقوط کرد که با تلاش آتش نشانی یک راس دام از چاه خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حادثه سقوط دو رأس دام سبک یک چوپان به داخل چاه ۵۰ متری در اطراف یکی از دامداری‌های محله «ولیران» به سامانه ۱۲۵ ایستگاه آتش‌نشانی شهر دماوند گزارش شد.

بر اساس این گزارش با اعلام این حادثه بلافاصله عوامل آتش‌نشانی دماوند به محل حادثه اعزام و با تجهیزات کافی وارد چاه شده و جهت خارج کردن دو رأس احشام اقدام کردند.

گفتنی است که در این حادثه یک رأس دام سبک از داخل چاه خارج و تحویل چوپان شد، ولی دام دیگر در اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست داده بود.

شایان به ذکر است با حضور رئیس اداره آتش‌نشانی دماوند و تلاش‌های بی وقفه عوامل عملیاتی آتش نشانی ایستگاه شماره یک دماوند، عملیات نجات انجام شد.

کد مطلب 6067749

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