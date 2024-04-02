سقوط ۲ رأس دام سبک به داخل چاه ۵۰ متری در محله «ولیران»شهر دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حادثه سقوط دو رأس دام سبک یک چوپان به داخل چاه ۵۰ متری در اطراف یکی از دامداریهای محله «ولیران» به سامانه ۱۲۵ ایستگاه آتشنشانی شهر دماوند گزارش شد.
بر اساس این گزارش با اعلام این حادثه بلافاصله عوامل آتشنشانی دماوند به محل حادثه اعزام و با تجهیزات کافی وارد چاه شده و جهت خارج کردن دو رأس احشام اقدام کردند.
گفتنی است که در این حادثه یک رأس دام سبک از داخل چاه خارج و تحویل چوپان شد، ولی دام دیگر در اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست داده بود.
شایان به ذکر است با حضور رئیس اداره آتشنشانی دماوند و تلاشهای بی وقفه عوامل عملیاتی آتش نشانی ایستگاه شماره یک دماوند، عملیات نجات انجام شد.
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