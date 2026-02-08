مسیر توسعه خودروهای برقی و هیبریدی هموار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خودروهای برقی و هیبریدی به عنوان نسل جدید حمل‌ونقل پاک، از این پس مجاز به تردد در محدوده‌های طرح‌های اضطراری ترافیک هستند. این خودروها با صفر بودن آلایندگی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش صدا و ارتقای کیفیت هوای شهرها، نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست و تسهیل حرکت در شهرهای پرترافیک دارند.

برای شناسایی این خودروها، پلاک خودروهای برقی با رنگ سبز و علامت E انگلیسی و پلاک خودروهای هیبریدی با رنگ آبی و علامت H انگلیسی تعیین شده است. این اقدام به شهروندان و نیروهای انتظامی امکان می‌دهد به راحتی خودروهای پاک را شناسایی و مدیریت کنند.

همچنین تاکنون ۴۱۴ دستگاه شارژر در حدود ۱۳۲ ایستگاه فعال در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده و خدمات خود را به بیش از ۲۰۰۰ مالک خودرو برقی ارائه می‌کنند. بیشترین تمرکز ایستگاه‌ها در کلان‌شهرها و مراکز پرجمعیت مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز است، اما توسعه تدریجی شبکه در محورهای بین‌شهری و سایر مراکز استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

هزینه شارژ خودروهای برقی چقدر است؟

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در فروردین ۱۴۰۴، هزینه هر کیلووات‌ساعت شارژ برای تاکسی‌های برقی ۵۰۰ تومان و برای خودروهای شخصی حدود ۹۵۰ تومان تعیین شد که شامل هزینه برق، استهلاک تجهیزات و ملزومات ارائه خدمات بود.

در خردادماه ۱۴۰۴، تعرفه‌های جدیدی اعلام شد که بر اساس ساعت مصرف، فصل سال و نوع مالکیت ایستگاه شارژ متفاوت است؛ کمترین تعرفه ۱۴۸۸ تومان و بیشترین تعرفه ۴,۵۰۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت اعلام شد.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، نیز چند روز پیش در مراسمی ویژه از پلاک‌های اختصاصی خودروهای برقی و هیبریدی رونمایی کرد و این اقدام را گامی مهم در تشویق شهروندان به استفاده از خودروهای پاک و کاهش وابستگی به خودروهای بنزینی دانست.

وی در ادامه تأکید کرد که با گسترش شبکه ایستگاه‌های شارژ، شناسایی دقیق خودروهای برقی و هیبریدی و مشوق‌های قانونی، مسیر افزایش استفاده عمومی از خودروهای پاک هموار شده و در بلندمدت امکان حذف تدریجی خودروهای بنزینی و کاهش آلودگی هوای شهرها فراهم خواهد شد.

این اقدام در کنار سیاست‌های تشویقی و توسعه زیرساخت‌ها، نویدبخش آینده‌ای سبز و پاک برای ترافیک شهری ایران است و می‌تواند همزمان سلامت شهروندان و محیط‌زیست را ارتقا دهد.