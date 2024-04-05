دریافت 38 MB کد مطلب 6069694 https://mehrnews.com/x34BZk ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵ کد مطلب 6069694 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵ زندگی با آیهها قسمت بیست و پنجم؛ شرح صدر عامل پیشبرنده ما در جامعه توضیحات حجت الاسلام سعیدیان در خصوص تفسیر آیه ۲۴ تا ۲۸ سوره طه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط سعهی صدر اولین شرط موفقیّت در هر کاری است/ابلاغ پیام الهی، با تندی و خشونت سازگار نیست پویش«زندگی با آیهها» در نمایشگاه قرآن توانست توجهها را جلب کند/خانوادهها مخاطب اصلی نمایشگاه نامه رییس سازمان تبلیغات به اهالی قرآنی جهان اسلام/ روز حشر چه پاسخی به پیامبر بدهیم؟ رهبران آسمانی، در بحرانها دلی آرام دارند/هنگام برخورد با دشمن مایوس نشوید طرح«زندگی با آیه ها»به همه کارکنان دولت ابلاغ شد/گزارش عملکرد این طرح را گرفته و آن را بررسی می کنیم برچسبها علی سعیدیان زندگی با آیه ها قرآن کریم ماه رمضان 1402
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