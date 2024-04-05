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کد مطلب 6069694
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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵

زندگی با آیه‌ها قسمت بیست و پنجم؛

شرح صدر عامل پیش‌برنده ما در جامعه

شرح صدر عامل پیش‌برنده ما در جامعه

توضیحات حجت الاسلام سعیدیان در خصوص تفسیر آیه ۲۴ تا ۲۸ سوره طه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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