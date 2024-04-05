رضا درویشی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس یادگار مقدس بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) است.

وی گفت: گرامیداشت این روز در این چند دهه توسط امت اسلامی روز به روز ما را به پایان و فروپاشی اسرائیل غاصب نزدیک‌تر کرده است و دست و پا زدن امروز این رژیم سفاک با ریختن خون بیش از ۳۳ هزار کودک، جوان و سالمند فلسطینی در غزه نشان‌گر این مدعا است.

درویشی تصریح کرد: بر ما به عنوان یک مسلمان واجب است که برای رهایی ملت فلسطین ازدست اسرائیل همواره در راهپیمایی روز قدس حضوری چشمگیر داشته باشیم و امسال نیز که این رژیم خونخوار در جنگ اخیر غزه جنایات ضدبشری بسیاری مرتکب شده این مهم ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تاکید کرد: با توجه به حمله ددمنشانه این رژیم به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از سرداران و سپاهیان قهرمان سپاه قدس این جنایت دیوانه وار و حمله به مقر دیپلماتیک کشورمان را شدیداً محکوم می‌کنیم.

وی تصریح کرد: دشمن صهیونیستی باید بداند که با این اقدامات بزدلانه نمی‌تواند خود را از فروپاشی نجات داده و خللی در آرمان رهایی قدس شریف وارد سازد.