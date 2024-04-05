به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی رییس سابق فدراسیون والیبال با حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: حمایت از مردم بی گناه فلسطین و شرکت در راهپیمایی روز قدس وظیفه همه ماست. حداقل کاری که ما می‌توانیم در رابطه با آن‌ها انجام دهیم این است که با حضور خودمان از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیست اعلام انزجار کنیم و هم از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنیم.

وی گفت: جامعه ورزش عضوی از مردم هستند و با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت همیشگی خود را از مردم بی دفاع فلسطین نشان دادند. جامعه ورزش همواره در صحنه حضور دارد. حضور قدرتمندانه ورزشکاران ما در میادین ورزشی برای مردم است.

رییس سابق فدراسیون والیبال همچنین در مورد شرایط این رشته گفت: والیبال سال سختی پیش رو دارد، مردم از والیبال انتظار دارند همواره در اوج باشد. آرزوی موفقیت برای ریاست جدید فدراسیون دارم و امیدوارم بتواند با برنامه ریزی و رفع برخی نواقص مسیری که والیبال در این ۳۰ سال طی کرده را با شتاب بیشتر ادامه دهد.