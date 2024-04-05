  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۱

نبی: رژیم اشغالگر قدس مکافاتشان را خواهد دید

نبی: رژیم اشغالگر قدس مکافاتشان را خواهد دید

نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه یک بحث جهانی است و رژیم اشغالگر قدس هم مکافاتشان را خواهد دید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: علاوه بر جامعه ورزش کشورمان، ورزشکاران بین‌المللی هم در این روز در محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه مشارکت دارند و این یک بحث جهانی است و رژیم اشغالگر قدس هم مکافاتشان را خواهند دید.

وی افزود: امیدواریم این محکومیت گسترده در روز جهانی قدس، تلنگری بر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری باشد که که ظلمی که بر مردم فلسطین می‌رود را ببینند و با محکوم کردن این جنایات، قدم واقعی برای همدردی با این مردم بردارند نه اینکه مترصد دستور دولت‌های غربی باشند.

نبی تاکید کرد: جامعه ورزش هم در این روز بنا به وظیفه‌ای که دارد با حضور در راهپیمایی، جنایات رژیم غاصب را محکوم می‌کند.

کد مطلب 6069873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها