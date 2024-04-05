نبی: رژیم اشغالگر قدس مکافاتشان را خواهد دید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: علاوه بر جامعه ورزش کشورمان، ورزشکاران بین‌المللی هم در این روز در محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه مشارکت دارند و این یک بحث جهانی است و رژیم اشغالگر قدس هم مکافاتشان را خواهند دید.

وی افزود: امیدواریم این محکومیت گسترده در روز جهانی قدس، تلنگری بر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری باشد که که ظلمی که بر مردم فلسطین می‌رود را ببینند و با محکوم کردن این جنایات، قدم واقعی برای همدردی با این مردم بردارند نه اینکه مترصد دستور دولت‌های غربی باشند.

نبی تاکید کرد: جامعه ورزش هم در این روز بنا به وظیفه‌ای که دارد با حضور در راهپیمایی، جنایات رژیم غاصب را محکوم می‌کند.