به گزارش خبرنگار مهر،میلاد تقوی در راهپیمایی روز قدس گفت: خیلی خوشحالم در کنار مردمی که همیشه از خودشان بزرگتر فکر کردند در این روز بزرگ حضور دارم و در روز قدس بگوییم ما هم در کنار مردم شریف، صبور و مظلوم غزه ایستادیم و تا آن جایی که می‌توانیم و کاری از دستمان برمی‌آید با تمام از آرمان‌ها دفاع می کنیم. موضوع غزه یک ایدوئولوژی خاص و دین یا مردم خاص نیست، موضوع کاملا انسانی و جهان شمول است و همه مردم در سراسر دنیا به آن واکنش نشان می‌دهند.

وی گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس به مردم غزه که روزگار سختی را سپری می‌کنند دلگرمی می‌دهد، امیدوارم به پیروزی آن‌ها هر چه زودتر نزدیک شویم.

رییس فدراسیون والیبال در مورد برنامه‌های آتی این فدراسیون گفت: روزهای حساسی برای والیبال ایران پیش رو است، لیگ ملت‌ها آخرین فرصت کسب سهمیه برای تیم ملی والیبال ایران است هر چند که به رغم خیلی از کارشناسان شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک نداریم اما این موضوع باعث نمی‌شود ما دست از تلاش برداریم. با تمام توان کار می‌کنیم و برای اهداف می‌جنگیم. امیدواریم فارغ از هر نتیجه مردم از عملکرد تیم ملی راضی باشند.