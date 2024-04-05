تسهیلات نوسازی ناوگان اتوبوس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گفت: برای افزایش صندلی ناوگان جاده‌ای اعم از اتوبوس، مینی‌بوس و ون، سال گذشته سازمان راهداری ۱۳ تفاهم نامه با تولید کنندگان داخلی منعقد کرد.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان برای سرمایه گذاری نیاز به حمایت مالی داشتند به همین دلیل تسهیلات کم بهره برای خرید ناوگان جاده‌ای عمومی در نظر گرفته شد افزود: سازمان راهداری از محل منابع داخلی خود با صندوق کار آفرینی امید نیز برای ارائه تسهیلات نوسازی تفاهم نامه‌ای امضا کرد و به دنبال ارائه وام‌های کم بهره با سود تسهیلات ۹ درصدی به این بخش هستیم.

شهرکی ادامه داد: ۶۰ درصد قیمت ناوگان از طریق تسهیلات و ۴۰ درصد از طریق آورده سرمایه گذار تأمین می‌شود که این خدمات، هم شامل اتوبوس‌های تولید داخل و هم اتوبوس‌های وارداتی می‌شود و به همین دلیل طی روزهای گذشته جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین منابع ارزی برگزار شد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: علت تأخیر در خرید ناوگان، ایجاد سامانه‌ای واحد برای دریافت تقاضاهای مردم بود که هم اکنون این سامانه در ستاد مدیریت سوخت کشور ایجاد شده است.