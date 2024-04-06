۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۵

واژگونی خودرو در کرج یک مصدوم بر جا گذاشت

کرج- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: واژگونی خودروی جک بر روی پژو ۲۰۶ در بلوار شهدای چهارصد دستگاه یک مصدوم بر جا گذاشت.

مهدی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از واژگونی یک دستگاه خودروی جک S5 بر روی خودروی پژو ۲۰۶ در بلوار شهدای چهارصد دستگاه، نرسیده به خانه ملت مطلع شدیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: بلافاصله هفت نفر نیروی عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۰۵ و ۱۳۱ به همراه دو دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه منجر به مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودروی جک که آقایی حدوداً ۴۷ ساله بود شده که با اعزام اکیپ نجات خارج و تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

