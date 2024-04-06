برخورد تاکسیرانی قرچک با رانندگان متخلف در اخذ وجوه اضافی از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل شعبانی اظهار کرد: هر گونه افزایش نرخ از سوی رانندگان و خارج از مصوبه و نرخ‌های اعلام شده توسط سازمان حمل و نقل تخلف است.

شعبانی گفت: رانندگانی که مرتکب این اقدام شوند متخلف محسوب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری قرچک عنوان کرد: واحدهای گشتی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در سطح شهر حضور دارند و مردم می‌توانند شکایات خود را نیز به صورت شفاهی و کتبی به این گشت‌ها اعلام کنند و یا با تلفن ۳۶۱۴۲۲۱۰ تماس حاصل کنند و در صورت احراز تخلف حتماً با متخلفین برخورد خواهد شد.