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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۵۹

مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل، بار و مسافر شهرداری قرچک خبر داد؛

برخورد تاکسیرانی قرچک با رانندگان متخلف در اخذ وجوه اضافی از مردم

برخورد تاکسیرانی قرچک با رانندگان متخلف در اخذ وجوه اضافی از مردم

قرچک- مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل، بار و مسافر شهرداری قرچک از برخورد با رانندگان متخلف در اخذ وجوه اضافی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل شعبانی اظهار کرد: هر گونه افزایش نرخ از سوی رانندگان و خارج از مصوبه و نرخ‌های اعلام شده توسط سازمان حمل و نقل تخلف است.

شعبانی گفت: رانندگانی که مرتکب این اقدام شوند متخلف محسوب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری قرچک عنوان کرد: واحدهای گشتی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در سطح شهر حضور دارند و مردم می‌توانند شکایات خود را نیز به صورت شفاهی و کتبی به این گشت‌ها اعلام کنند و یا با تلفن ۳۶۱۴۲۲۱۰ تماس حاصل کنند و در صورت احراز تخلف حتماً با متخلفین برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6070987

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