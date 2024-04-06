باران بهاری میهمان اردبیلی ها می شود

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی تا حوالی ظهر امروز با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و در اغلب مناطق استان ضمن افزایش نسبی دمای هوا، وزش باد ملایم تا متوسط در مناطق مرکزی گاهی با سرعت تند خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر و عصر امروز با ورود سامانه ناپایدار جوی به شمال غرب کشور، آسمان استان به تدریج ابری می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: با فعالیت این سامانه بارشی از امشب تا اواخر هفته در بیشتر مناطق استان به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان بارش باران در بعضی ساعات و به صورت متناوب با شدت و ضعف گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.

کوهی ادامه داد: همچنین از اواخر وقت امروز با شمالی شدن جریانات جوی ضمن وزش باد خزری، دمای هوا به طور نسبی کاهش یافته به طوری که طی روزهای فردا یکشنبه و دوشنبه هوای نسبتاً سردی در سطح استان انتظار می رود.

وی افزود: بارش در ارتفاعات سبلان به صورت باران و برف خواهد بود که توصیه می شود طی این مدت از اتراق در مسیل ها و صعود به ارتفاعات سبلان خودداری شود.