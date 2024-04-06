اجلاس بین المللی طوفان الاقصی در کوالالامپور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، اظهار داشت: مجمع جهانی تقریب با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مشورتی مردم نهاد مالزی، مؤسسه پیشرفته مطالعات اسلامی و شورای علمای مسلمان مالزی، همایش طوفان الاقصی؛ بیداری وجدان بشری را همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان در کوالالامپور برگزار کرد.

وی تصریح کرد: این همایش در دو بخش صبح و عصر برگزار شد و سپس میزگرد تخصصی برای حل مشکلات مسلمانان غزه تشکیل شد.

ارزانی با بیان اینکه سخنران رسمی این همایش حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بودند، ادامه داد: سید ابراهیم سید نوح عضو انجمن حزبی فلسطین در پارلمان مالزی، چیگو محد عظمی عبدالحمید رئیس شورای مشورتی اسلامی مالزی، آقای ابوشماله عضو نهاد سمن‌های تخصصی فلسطین، خانم سعاد قابن مسئول بخش فلسطین شورای ماپیم، آقای چوآ تیان چانگ سخنگوی دبیرخانه همبستگی فلسطین (SSP)، دکتر احمد بدری قائم مقام مؤسسه پیشرفته مطالعات اسلامی IAISو مسلم عمران نماینده حماس در کشور مالزی به سخنرانی پرداختند.

وی گفت: در این همایش سخنرانان ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر چند نکته محوری از جمله توقف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه مسلمانان مظلوم فلسطین، رفع انسداد شهر غزه به منظور ارسال کمک‌های بشر دوستانه، وحدت مسلمانان جهان در موضوع غزه، منع استفاده از کالاهای اسرائیلی و تعلیق انجام هرگونه امور سیاسی با اسرائیل تاکید کردند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، با اشاره به اینکه تنها راه صلح، امنیت و ثبات پایان دادن به استعمار صهیونیستی است، بیان کرد: دولت‌ها باید از تمام فعالیت‌های بشر دوستانه به نفع فلسطین حمایت کنند.

ارزانی اضافه کرد: نمایندگان جهان اسلام در اجلاس بین المللی طوفان الاقصی در مالزی در قالب بیانیه پایانی با اشاره به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی امام خمینی رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جهانی قدس بر حضور گسترده، متفاوت و پر رنگ مردم دنیا در راهپیمایی این روز جهانی تاکید کردند.

ارزانی، بیان کرد: روز گذشته نیز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم مالزی با حضوری بی سابقه و پررنگ در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و موج خشم و انزجار جهانیعلیه نسل کشی رژیم صهیونیستی را نشان دادند.

گفتنی است، اجلاس بین المللی طوفان الاقصی با حضور ده‌ها سازمان مردم نهاد، علما، اندیشمندان، نماینده ویژه کشورمان و چند کشور آسیایی همچون اندونزی، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، یمن و ایران و مشارکت جمعی از سازمان‌های بین المللی بویژه به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در آستانه روز جهانی قدس با هدف اتحاد و همبستگی بیشتر جهان اسلام و دنیا در کوالالامپور برگزار شد.