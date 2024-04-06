پوستکوگلو: برای بردن جام به تاتنهام آمدم

به گزارش خبرنگار مهر، «آنگه پوستکوگلو» سرمربی استرالیایی تیم فوتبال تاتنهام انگلیس از ابتدای فصل جاری هدایت این تیم را بر عهده گرفت و تا اینجای کار توانسته است با کسب ۵۷ امتیاز در رده پنجم لیگ جزیره قرار بگیرد و با تیم «استون ویلا» که با یک بازی بیشتر ۵۹ امتیاز در زده چهارم قرار دارد برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا مبارزه می‌کند.

این مربی با تجربه در اظهار نظری در خصوص دلیل پیوستنش به تاتنهام گفته است: بیش از هر چیز به این خاطر به تاتنهام آمده ام که این تیم مدت‌ها است هیچ جامی برنده نشده این مساله جذابیت این تیم را برای من بیشتر کرده است. اینجا «لیگ برتر انگلیس» است و من در حال کسب درآمد مناسبی هستم و سطح بالایی از فوتبال را اینجا شاهدیم. ضمن اینکه ورزشگاه و امکانات با کیفیتی وجود دارد و من این چالش را دوست دارم.

او همچنین در خصوص ویژگی‌های بازیکنانی قصد دارد آنها را جذب کند گفت: اگر بازیکنی به دنبال کسب عنوان لیگ قهرمانان اروپا است به تاتنهام نیاید بهتر است به دنبال تیمی باشند که در این مسابقات حاضر است. من می‌خواهم افرادی به تاتنهام بیایند که این باشگاه را می‌شناسند و چالشی را که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم درک کنند.

او ادامه داد: ما یک چالش داریم که ما را از سایر باشگاه‌ها متفاوت می‌کند. تیم ما مدتی است که موفقیتی کسب نکرده است بنابراین من به دنبال این هستم که شخصیت تازه ای به تیم تزریق کنم که اگر موفق شدیم عنوانی کسب کنیم مورد تحسین قرار بگیریم.