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کد مطلب 6071497
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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷

به نام مردم بلوچ به کام تروریست‌ها!

به نام مردم بلوچ به کام تروریست‌ها!

گروهک جیش‌الظلم با حمله تروریستی امنیت منطقه را نشان گرفته است تا مردم نتوانند طعم شیرین پیشرفت و توسعه را بچشند.

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