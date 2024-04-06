دریافت 26 MB کد مطلب 6071497 https://mehrnews.com/x34CL7 ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷ کد مطلب 6071497 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷ به نام مردم بلوچ به کام تروریستها! گروهک جیشالظلم با حمله تروریستی امنیت منطقه را نشان گرفته است تا مردم نتوانند طعم شیرین پیشرفت و توسعه را بچشند. کپی شد مطالب مرتبط اسامی ۱۶ شهید حملات تروریستی جنوب سیستان و بلوچستان اعلام شد تعداد شهدای حادثه تروریستی چابهار و راسک افزایش یافت/ ۷ نفر از شهدا بلوچ هستند مراسم یادبود شهدای حوادث تروریستی اخیر چابهار وراسک برگزار میشود تعداد شهدای حادثه تروریستی راسک و چابهار به ۱۵ نفر رسید روایت گروگانهای آزاد شده از چنگال تروریستها در چابهار برچسبها سیستان و بلوچستان بلوچستان جیش الظلم گروه جیش الظلم تروریسم بندر چابهار حمله تروریستی راسک حمله تروریستی حمله تروریستی چابهار فیلم نوشت سواحل مکران
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