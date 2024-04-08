مفهوم «شهادت» مهم ترین واژه برای درک «هنر انقلاب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، محمداله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم زمان با فرا رسیدن روز هنر انقلاب و سال‌روز شهادت شهید سید مرتضی آوینی متنی را منتشر کرد.

در این پیام آمده است:

«ستاره‌ایم و در اندیشه شهاب شدن / درآستانه‌ صبحیم و آفتاب شدن

خوشا شبیه شهیدان فناشدن در عشق / چراغ روشن فردای انقلاب شدن

«هنر»، نقطه اشتراکی است میان مرزها، ادیان و نسل‌ها

و هنر اصیل انقلاب، آن گاه متولد می‌شود که هنرمند، در تمنای یگانگی با اقیانوس حادثه و گم‌شدن در سیلاب واقعه و فنا در بحر انقلاب، از ورطه حدیث نفس گذشته و همچون شاهدی با صداقت، در تماشاگه تاریخ بر گوهر انقلاب شهادت دهد.

مفهوم شهادت را شاید بتوان مهم‌ترین کلیدواژه برای درک هنر انقلاب دانست.

شهید سیدمرتضی آوینی، تمام لحظه های عمر با برکت خود را به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در مسیر به فعلیت رساندن ارزش ها و احکام اسلامی در قالب هنر صرف کرد و به حق در این راه خدمات ارزنده کم نظیری را در عرصه‌های گوناگون و گسترده هنر و اندیشه از خود به یادگار گذاشت.

و به احترام این شهید والامقام، ۲۰ فروردین به نام هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است.

آوینی در تعبیری بسیار لطیف درباره هنر می نویسد: هنر، یاد بهشت است و نوحه انسان در فراق. هنر زبان غربت بنی آدم است در فرقت دارالقرار و از همین روی، همه با آن انس دارند چه در کلام جلوه کند، چه در لحن، و چه در نقش.

ضمن گرامیداشت این روز و تبریک هفته گرامیداشت هنر انقلاب اسلامی به اهالی گران سنگ فرهنگ و هنر، امید است همگام با سیاست های دولت مردمی و مشارکت هنرمندان عزیز در خلق آثار ارزشمند هنری در پرتو آرمان‌های انقلاب اسلامی، شاهد شکوفایی و قرارگرفتن هنر این مرز و بوم در بالاترین و شایسته ترین جایگاه آن باشیم.»