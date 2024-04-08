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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۶

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سوال مسابقه روز بیست و هشتم «زندگی با آیه‌ها» در فارس

سوال مسابقه روز بیست و هشتم «زندگی با آیه‌ها» در فارس

شیراز - سوال مسابقه بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس در بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، رویداد قرآنی و نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف حفظ، تبیین و تفسیر ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و در تمام استان‌ها در حال اجرا است.

بر همین اساس روزانه یک سوال مطرح و در پایان آن روز و پس از اعلام اسامی برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی به آنها اعطا می‌شود.

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس نیز امروز دوشنبه همزمان با روز بیست و هشتم از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

همراهان قرآنی برای شرکت در این مسابقه در استان فارس کافی است عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ امشب به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنند.

کد مطلب 6073259

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